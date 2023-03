L’État du Sénégal, par le biais du Trésor public, est à la recherche d’un montant de 120 milliards F CFA, à travers trois emprunts obligataires simultanés par appel public à l’épargne au niveau du marché financier de l’UEMOA.

Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, l'État du Sénégal renseigne être à la recherche de la bagatelle de 120 milliards F CFA pour des investissements prévus dans le budget de 2023. Cette opération, qui a été enregistrée ce vendredi 3 mars 2023 par "l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UEMOA), a comme arrangeur et chef de file la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) Invictus Capital et Finance", renseigne-t-on.

Ainsi, la période de souscription ira du 6 au 24 mars 2023.

Cet emprunt obligataire simultané par appel public à l’épargne comporte "trois tranches A, B et C". Mais les maturités, taux et montants sont différents. La tranche A, d’un montant de "30 milliards F CFA, couvre la période 2023-2028, soit une maturité de 5 ans, avec un taux d’intérêt de 6 %". Pour la tranche B, "de 40 milliards F CFA, la maturité est de 7 ans couvrant la période 2023-2030. Pour cette tranche, l’émetteur propose aux investisseurs un taux d’intérêt de 6,15 %. Quant à la dernière tranche, d’un montant de "50 milliards F CFA, elle a une maturité plus longue qui est de 10 ans, couvrant la période 2023-2033. Pour cette dernière tranche, l’émetteur propose aux investisseurs un taux d’intérêt de 6,35 %''.

Toutefois, pour toutes les tranches, la valeur nominale de l’obligation est de 10 000 F CFA.

Selon la note d’information des autorités sénégalaises, "la présente émission a pour but le financement des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2023".

Concernant les intérêts, des obligations seront payées semestriellement, "six mois à compter de la date de jouissance des titres fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération". Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par "amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois". Quant aux obligations des tranches B et C, le remboursement se fera par "amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois".