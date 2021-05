Cheikhou Sakho, Ousmane Guèye et Khadim Kébé ont fait face, hier, au juge du tribunal correctionnel, pour répondre des chefs d’association de malfaiteurs, vol de 35 tonnes d’engrais, usage de fausses plaques et de recel.

Après deux de détention préventive pour vol d’engrais, usage de fausses plaques et association de malfaiteurs, Cheikhou Sakho hume enfin l’air de la liberté. Hier, lors de sa comparution, le juge du tribunal correctionnel lui a accordé une liberté provisoire. Décision qui lui permet de voir, pour la première fois, son fils qui est né, alors qu’il était derrière les barreaux.

A l’origine de ce drame familial, un vol d’engrais perpétré au port de Dakar. 35 tonnes de ce produit d’une valeur de 9 millions avaient été frauduleusement extraits du port et vendus à vil prix à des paysans un peu partout dans le pays. Une enquête minutieuse avait permis aux flics de mettre la main sur Khadim Kébé, un paysan établi à Noto Gouye Diamant.

Interrogé, il avait permis aux enquêteurs de remonter la chaîne jusqu’à procéder à l’arrestation de Cheikhou Sakho et le chauffeur de camion Ousmane Guèye. Entendus, ils avaient désigné tous les deux Babacar Dieng qui est en cavale, comme étant celui qui les a mis dans ce pétrin.

« L’engrais appartient à mon ami d’enfance Babacar Dieng. Comme je suis chauffeur, il m’a un jour appelé pour me demander de le mettre en rapport avec un conducteur de camion. C’est ainsi que je l’ai mis en rapport avec Ousmane Guèye », a-t-il raconté. Mais, précise-t-il : « Je me suis retrouvé avec les fausses plaques et en compagnie de Ousmane, uniquement sur demande de Babacar. En effet, pour lui montrer ma bonne foi, j’ai accepté d’accompagner celui-ci pour qu’il effectue le déchargement ».

A l’en croire, sur les 9 millions de francs CFA qu’a encaissé celui qu’il prenait pour son ami, il n’a reçu que 25 mille francs CFA.

Pour sa part, Ousmane Guèye, qui a comparu libre, après avoir corroboré les propos de son co-prévenu, a soutenu qu’une fois au port, Babacar Dieng lui avait fait croire que le camion qui devait transporter la marchandise était tombé en panne. Ainsi, à en croire ce chauffeur qui est poursuivi pour association de malfaiteurs et usage de fausses plaques, Babacar lui a proposé d’échanger les plaques des véhicules, car ayant déjà acheté un ticket d’entrée. Pour le service qu’il lui a rendu, il reconnaît avoir empoché 250 mille francs CFA. Par ailleurs, il précise qu’il ne se doutait pas de l’origine frauduleuse du produit qu’il transportait dans son camion.

Le paysan Khadim Kébé a déclaré, à son tour : « C’est un nommé Pape Sarr qui m’a vendu le camion d’engrais à 150 mille francs CFA. Trois jours après la transaction, j’ai été arrêté. J’ai fait six mois de détention pour recel, avant de bénéficier d’une liberté provisoire ».

A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi pénale, les avocats de la défense ont tour à tour sollicité la relaxe des prévenus. L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 20 mai 2020.

MAGUETTE NDAO