RÉACTIONS… RÉACTIONS… RÉACTIONS UMARO SISSOCO EMBALÓ (Président en exercice CEDEAO) ‘’On peut succéder à Macky Sall, mais il est difficile de le remplacer’’ ‘’Je viens d'avoir un long entretien téléphonique avec mon grand frère le président Macky Sall. Je salue avec fierté sa décision courageuse de grand homme d'État. On peut succéder à Macky Sall, mais il est difficile de le remplacer. Je souhaite au peuple sénégalais de continuer sur les voies de la paix et du progrès.’’ MAHAMADOU ISSOUFOU (ANCIEN PRÉSIDENT DU NIGER) ‘’... Une grande intelligence politique’’ ‘’Le président Macky Sall vient de faire preuve d’une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent.’’ YOUSSOU NDOUR (CHANTEUR) ‘’Un chef d’État incomparable tu resteras’’ ‘’Des routes, nous en avons… Des ponts, nous en avons depuis fort longtemps… De vraies institutions, nous en avons également… Un président de la République qui organisera, sans y participer, l’élection de son successeur, ça sera une première dans notre histoire commune. Un très grand président tu l’es, un chef d’État incomparable, tu le resteras. Tu viens d’honorer tout un peuple et toute l’Afrique. Tu es venu par la grande porte et tu laisses à jamais ton nom en lettres d’or sur la grande porte de notre Nation. Dans le secret d’un de nos échanges, parlant de ce débat sur une éventuelle troisième candidature, tu m’as dit : ‘On me sort parfois cette expression ‘’ne fait pas moins que tes prédécesseurs’’. Youssou, je ferai plus, car je ne me représenterai pas.’ Seydi Macky, tu l’as dit, tu l’as fait.’’ ABDOUL MBAYE (PRESIDENT ACT) ‘’Ma grande émotion’’ ‘’Je dois avouer ma grande émotion. Ce discours me permet de retrouver une grande partie du #MackySall d’avril 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix! Il faut désormais les construire et les consolider en préparant au mieux l’élection 2024. Vive le Sénégal !’’