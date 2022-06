Trois morts ont été constatées à travers le pays, vendredi dernier, lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. Des pertes qui ne devraient pas rester impunies.

Le Secrétariat exécutif national de la Ligue démocratique/Debout réclame justice pour les trois morts enregistrés le 17 juin dernier pendant les manifestations interdites de l’opposition, ainsi que la libération des députés détenus. Dans un communiqué parvenu, hier, à ‘’EnQuête’’, la LD/Debout dénonce ‘’ceux qui désacralisent la vie humaine en banalisant l’usage mortel de la force publique’’. D’après cette formation politique, ces derniers ‘’font peser d’énormes risques à leur propre vie le jour où ils seront désarmés et en face de leur peuple’’.

À la suite d’une réunion tenue ce lundi afin d’examiner la situation actuelle du pays, le Sen ‘’reste profondément ému par les meurtres de sang-froid commis le vendredi 17 juin 2022 contre de jeunes Sénégalais qui n’ont eu d’autre tort que d’exercer leur droit de manifester, consacré par la Constitution du Sénégal’’.

Ainsi, la LD/Debout ‘’exige que la lumière soit faite sur ces crimes et que le régime de Macky Sall libère sans délai tous les prisonniers politiques, y compris des députés, qui ont été arrêtés dans le cadre des évènements du 17 juin et auparavant’’. C’est à cet effet que le parti interpelle les organisations nationales et internationales des Droits de l’homme à se pencher sur la situation du Sénégal. Elle les invite à dénoncer les violations notées des droits des Sénégalais.

La LD/Debout pointe du doigt le chef de l’État qu’elle considère comme le premier responsable du chaos politique qui règne au Sénégal depuis son arrivée au pouvoir. D’après elle, ‘’les troubles à l’ordre public que son régime évoque sont causés par les troubles à l’ordre constitutionnel et institutionnel qu’il ne cesse de créer’’. Car ‘’obsédé par le pouvoir, il n’a œuvré qu’au rétrécissement des espaces et outils de respiration démocratique du pays. Il est évident qu’au regard de l’histoire démocratique du Sénégal, ses manœuvres ne peuvent donner lieu qu’à de la résistance, et donc à la situation de conflit permanent dans laquelle vit notre pays’’, lit-on dans la note.

Le Sen de la LD/Debout estime que Macky Sall, dans son ignorance de la sécurité des citoyens, ‘’a récemment entrepris une organisation et un renforcement du système de répression de l’opposition et de la société civile progressiste, avec des messages répétés à l’endroit des forces de défense et de sécurité sur la nécessité de respecter les ordres’’.

Ainsi, le Sen invite ces forces de la nation à garder leur esprit de discernement, car aujourd’hui il est devenu manifeste que les intérêts de Macky Sall et des lobbies qui l’entourent ne sont pas les intérêts du Sénégal et, en tout état de cause, il partira en 2024, reste-t-elle convaincue.

‘’Au regard de la situation qui prévaut dans notre pays, le Sen appelle l’opinion nationale et internationale à se mobiliser pour anticiper et prévenir le basculement du Sénégal dans l’instabilité qui devient probable au regard de la posture du président Macky Sall sur toutes les questions relevant de la démocratie, en particulier celles relatives au 3e mandat et aux libertés publiques’’, a déclaré le Secrétariat exécutif national de la Ligue démocratique/Debout.

Ce parti souligne qu’en ce qui le concerne, il continuera de travailler avec les forces vives nationales et les appelle à se rassembler pour une organisation optimale de la lutte pour la sauvegarde de la démocratie et des libertés publiques au Sénégal.

ARAME FALL NDAO (STAGIAIRE)