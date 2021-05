A défaut de disputer les premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal va livrer deux matches amicaux, les 5 et 8 juin, respectivement contre la Zambie et le Cap-Vert. Deux rencontres durant lesquelles le coach, Aliou Cissé, qui a dévoilé une liste de 26 joueurs, hier, compte apporter des rectificatifs dans la préparation des prochaines échéances, après la mésaventure de mars dernier.

L’équipe du Sénégal va reprendre du service, après près de deux mois de pause. Le sélectionneur national et ses joueurs auront droit à deux matches amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, respectivement le 5 et le 8 juin prochain, pour revoir les stratégies et consolider les acquis. Dans cette perspective, Aliou Cissé a publié, hier, une liste de 26 joueurs pour ces deux rencontres de préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L’ancien capitaine des Lions de la génération 2002 voudrait également profiter de ces deux dates pour se rattraper, après les deux ratés de mars derniers (0-0 contre le Congo et 1-1 face à Eswatini) où il a expérimenté le 3-5-2.

‘’Cela tombe bien d’autant plus qu’au mois de mars dernier, j’ai envie de dire que les choses ne se sont pas trop bien passées. C’est l’occasion pour nous justement de rectifier le tir sur ces deux matches qui sont très importants pour notre préparation de la Coupe du monde au Qatar en 2022’’, a-t-il déclaré face à la presse, à la salle de conférence du stade Lat Dior de Thiès.

Par rapport au système avec trois défenseurs initié en mars, Aliou Cissé explique que le plus important c’est de progresser, notamment dans ‘’l’animation de jeu’’, pour pouvoir ‘’s’adapter à l’adversaire’’. ‘’La plupart des équipes qui jouent contre le Sénégal, c’est en bloc bas très dense. On va continuer à progresser, comme nous l’avions fait, lors de la dernière Can où nous avions pu trouver des solutions devant des blocs bas. S’il y a une progression à faire, c’est dans ce sens-là, continuer à travailler nos animations et les transitions aussi offensives que défensives.’’

Selon lui, le Sénégal est sur la bonne voie pour un premier sacre continental. ‘’Nous sommes concentrés à travailler pour faire avancer cette équipe nationale du Sénégal et lui donner toutes les cordes pour qu’elle amène cette coupe. Le chemin est long et difficile, mais on y est. On n’a jamais été aussi proche.’’

Risques d’absence

Avec ce groupe de 26 joueurs, le coach a pris en compte les possibles défections, du fait de certains joueurs blessés, lors de leur dernière sortie avec leurs clubs respectifs. C’est le cas de Ballo Touré du FC Monaco et d’Habib Diallo. ‘’Ballo Touré est convoqué, mais il a reçu un coup ; idem pour Habib Diallo. Au fur et à mesure, avec les médecins, on essayera de faire le point et de voir ceux qui vont rester avec nous et ceux qui vont nous quitter, s’il y aura des renforts ou non.’’ Pour le cas Diallo, le staff pense déjà à un plan B. Il s’agit notamment d’Abdallah Sima. ‘’A son poste (Habib Diallo, Ndlr), nous sommes en train de voir. Un joueur comme Sima (Abdallah), que je connais déjà, dont j’ai envie de voir sur ces genres de rencontres, pourrait être là. Il était venu, effectivement, au mois de mars, mais nous ne l’avons jamais fait jouer à son vrai poste, du fait qu’on avait changé de tactique (3-5-2). Et je pense que c’est important aussi de le faire revenir’’, a expliqué Cissé.

Par contre, l’entraineur est certain de la venue d’Edouard Mendy, sorti sur blessure le week-end dernier lors de la dernière journée de la Premier League. ‘’Comme vous le savez, Edouard Mendy est en finale de la Ligue des champions. On n’a pas encore d’informations concernant sa blessure de dimanche dernier. Une chose est sûre, je pense qu’il sera là, quand même après cette finale. Durant la semaine, il y aura beaucoup de mouvements dans ce groupe’’, a assuré Aliou Cissé.

Choix des adversaires

La dernière confrontation entre le Sénégal et ses deux prochains adversaires remontent en 2013 pour la Zambie (amical 1-1) et 2017 pour le Cap-Vert (les Lions s’étaient imposés 2-0 en match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018). Selon le coach, le choix de ces deux équipes est le résultat d’un tri effectué par le staff technique. ‘’La Zambie est une équipe difficile à jouer. Le coach était auparavant à la tête de l’Ouganda, je le connais personnellement, donc c’est important de se frotter à eux, surtout que la Zambie a des garçons très intéressants comme Patson Daka. Un attaquant qui a marqué cette saison plus de 30 buts avec Salzburg ; un très bon attaquant qui, pour moi, peut être un futur ballon d’or africain. Donc, c’est un choix réfléchi.’’

Concernant les Requins Bleus, le sélectionneur a indiqué que c’est une équipe joueuse, malgré les changements, notamment sur le banc. ‘’Même si leur effectif, le staff et l’entraineur ont connu des changements, c’est une équipe difficile à jouer. Ce sont des adversaires qui progressent et qui sont intéressants.’’

Néanmoins, Aliou Cissé souligne que le plus important est de profiter de ces deux fenêtres pour travailler sur le jeu de l’équipe. ‘’Chaque équipe aspire à progresser. C’est vrai qu’on se qualifie très tôt et que les deux précédentes sorties nous ont permis de tester un nouveau système qui, certes, n’est pas notre plan A, mais, il fallait essayer et nous l’avons fait, même si, nous savons que cela demande du temps.’’

Supposée tension avec Mané

Interpellé sur l’état de sa relation, supposée heurtée, avec Sadio Mané, le sélectionneur national a botté en touche. ‘’Pour certains, nous sommes ensemble depuis 6 ans, donc, nous nous connaissons parfaitement. Avec Sadio, il n’y a aucun problème. C’est un joueur cadre de l’équipe, la star. Et comme tout grand joueur, il y a des ambitions personnelles, mais, nous faisons tout pour mettre cela au profit de l’équipe, et aujourd’hui, tout se passe bien’’, a assuré Cissé. Selon lui, il y a ‘’dans toutes les équipes du monde des problèmes, c’est normal’’. ‘’Nous avons toujours su régler tout cela en interne, car le linge sale se salve en famille. Cependant, quand il faut dire la vérité aux joueurs, je n’hésiterai pas’’.

Foot local

L’échange avec la presse sportive a été une occasion pour le sélectionneur national de parler du football local. Parmi les 26 joueurs convoqués, seul le portier du Jaraaf de Dakar, Pape Seydou Ndiaye, évolue dans le championnat local. D’ailleurs, Cissé en a profité pour féliciter le club de la Médina, quart de finaliste de la Coupe de la Caf. ‘’Cela prouve que nous sommes en train de progresser, petit à petit, mais sûrement. Quand le football du Sénégal progresse, c’est à travers les clubs. Ce serait bien qu’on ait deux ou trois clubs comme le Jaraaf, pour essayer d’amener notre football un peu plus haut.’’

Toutefois, le coach s’est défendu du reproche qui lui est fait de ne pas donner de l’importance aux joueurs locaux. ‘’S’il y a un sélectionneur qui a sélectionné le plus de joueurs locaux dans cette équipe nationale, c’est bien moi. Et cela vous ne pouvez pas me le reprocher. C’est un débat que je ne comprends pas. Il n’y a aucune discrimination entre les joueurs locaux, les locaux expatriés et les binationaux. L’équipe nationale appartient à tous.’’

Pour lui, les joueurs locaux, qu’il dit bien connaitre, ‘’doivent continuer à travailler’’.

LISTE DES LIONS : Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre), Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf). Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdou Diallo (PSG, France), Abdoulaye Seck, Fodé Ballo Touré (Monaco, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre). Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph Lopy (Sochaux, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco, France). Attaquants : Sada Thioub (Angers, France), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Reims, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Keita Baldé (Sampdoria, Italie).

LOUIS GEORGES DIATTA