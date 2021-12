La représentante du parquet a requis, hier, 2 ans dont 6 mois ferme contre Ndèye Thiara War et Aliou Diop. Tous les deux membres de la plateforme Petronpay ont été jugés pour escroquerie et complicité de ce chef.

A l’ère de la digitalisation de la monnaie, beaucoup de personnes se ruent vers les plateformes telles que Petronpay, pour accroître leurs gains. Mais en y investissant leur argent, elles ignorent le plus souvent que c’est un investissement à risque.

En effet, la plateforme n’est pas un outil de vente ou d’achat. Le plus souvent, l’on fait croire aux adhérents qu’ils font la vente de monnaie électronique. Et les transactions se passent via Internet. Malheureusement pour certains, ils ne peuvent pas retirer leur gain, quand ils le souhaitent. Ça, Fatou Sakho l’a su à ses dépens.

Agent à la Caisse des dépôts et consignations, la dame, qui a voulu fructifier ses revenus, a décidé d’investir ses sous dans cette plateforme. Après avoir remis l’argent à l’étudiant Aliou Diop, on lui a envoyé un lien où elle pouvait accéder à son compte pour suivre l’évolution de la bourse et ses revenus. Mais au bout de quelque temps, quand elle a voulu récupérer son profit, on lui a fait croire qu’elle devait impérativement atteindre la somme de 500 mille francs CFA. Malheureusement pour elle, le site a finalement disparu.

Poursuivant ses déclarations, elle renseigne qu’Aliou Diop, qui l’a poussée à investir son argent dans la plateforme, ne lui a jamais fait part des risques que cet investissement comportait. ‘’Un beau jour, j'ai été retirée du groupe WhatsApp et je n'avais pas accès à mon compte. Il m'avait parlé de bitcoin. J'ignorais que c'était de la monétisation électronique, car il m'avait parlé de barils de pétrole’’, a-t-elle expliqué.

Ainsi, se sentant arnaquée, à l’instar de quatre autres individus qui se retrouvent dans la même situation, elle a déposé plainte contre Aliou Diop. Entendu par les enquêteurs, celui-ci a reconnu avoir reçu l’argent qu’il a ensuite donné à Ndèye Thiara War qui avait accès au bitcoin. Convoquée pour apporter la lumière sur cette affaire, cette dernière a été arrêtée à son tour.

Placés sous mandat de dépôt, ils ont tous les deux fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour escroquerie et complicité de ce chef.

Aliou Diop, âgé de 23 ans, a réitéré les déclarations tenues à l’enquête. Selon lui, après avoir reçu l’argent des parties civiles, il a tout remis à Ndèye Thiara War. Celle-ci, à son tour, a ouvert des comptes pour les parties civiles. Entendue, la fille, née en 1992, n’a pas contesté pas les remises. Mieux, elle précise qu’elle recevait parfois l’argent en mains propres, d’autres fois dans son compte. Mais elle précise qu’elle n’avait pas accès aux comptes des adhérents. ‘’Il y a 14 millions d’investisseurs au niveau mondial. Il n'y aurait pas de problème, si la plateforme n'avait pas fait faillite. J'ai 14 comptes que je gère. J'achetais des bitcoins, lorsque je recevais de l'argent’’, s’est-elle défendu.

A l’en croire, l’Américain Johnny Cred, le propriétaire de la plateforme qui est établie à Dubai, a bloqué le système. ‘’Même moi, je n’ai pas été épargnée. J’ai perdu plus de 120 millions de francs CFA’’.

A la suite de l’avocat de la partie civile qui a réclamé la restitution du montant versé par sa cliente, soit 1 million 300 mille francs CFA, en guise de dédommagement, la représentante du ministère public a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre les prévenus.

Les avocats de la défense ont, tour à tour, sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour leurs clients.

L’affaire mise en délibéré, le jugement sera rendu le 22 décembre prochain.