Arrestation des impactés du ter

Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’’’EnQuête’’, le Collectif national des impactés du Ter a fait savoir que certains de leurs membres de la deuxième phase de Sébikotane ont été interpellés samedi matin par la gendarmerie et déférés au parquet ce lundi.

Ainsi, ils dénoncent ces arrestations dites arbitraires et exigent la libération immédiate et sans condition des 25 personnes arrêtées. Le collectif témoigne de sa solidarité et entend se battre auprès des familles malmenées. Le collège invite également ''l'État du Sénégal à un traitement diligent du dossier des impactés du Ter''', a-t-il souligné dans le document.