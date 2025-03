Arrestation Niang Ballo

Après l’arrestation du lutteur Pokola il y a quelques jours par les limiers du commissariat d’arrondissement de Pikine, hier, le lutteur Gora Niang alias ‘’Niang Ballo’’ a été interpellé à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Ceci fait suite à l’opposition de sortie du territoire du jeune lutteur. Né en 1991, selon nos informations, il a été interpellé à l’AIBD et conduit dans les locaux du commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, conduite sans permis de conduire, mise danger de la vie d’autrui et délit de fuite.

Face aux enquêteurs, selon nos sources, il a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés en déclarant qu’il a agi maladroitement et qu’il a regretté son acte. En effet, avant-hier 12 mars, vers 15 h, un agent en service au commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 était en faction sur la voie publique, à la hauteur de la station Api. Après avoir procédé au contrôle d’une Peugeot 206 de couleur blanche, immatriculée ZH 860856 H, il a demandé le permis de conduire et la carte grise au conducteur. Ce dernier n’en disposait pas. Ce qui a permis à l’agent de lui demander de descendre du véhicule pour son immobilisation au commissariat. En lieu et place de cela, le conducteur l’a abreuvé d’injures de mère en lui refusant de lui donner les clés de la voiture.

Ensuite, poursuivent nos sources, il a sécurisé le véhicule en s’obstinant de se soumettre aux injonctions du policier. Ce dernier s’est mis devant le véhicule pour l'empêcher de prendre la fuite. Subitement, le chauffard a foncé sur le policier et ce dernier s’est retrouvé sur le capot. Il s’est arrêté après quelques mètres de course avec l’intervention des riverains. Après avoir immobilisé le véhicule, il a pris la fuite et s’est fondu dans la nature. Heureusement que le policier avait identifié le conducteur dudit véhicule qui n’est personne d’autre que le lutteur Niang Mballo de Cambérène. Le véhicule a été immobilisé au commissariat.