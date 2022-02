Arrières de salaire

Un climat délétère règne au niveau du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, d’après emedia. Dans ce ministère créé au lendemain de la Présidentielle de 2019, des contractuels sont restés six mois sans salaire. ‘’Nous sommes 32 agents sur les 200 que compte le ministère à être concernés par cette histoire.

Nos problèmes ont commencé depuis l’arrivée de Samba Ndiobène Ka à la tête du ministère. Au début, c’était des retards de salaire. Ensuite, il avait décidé de couper tous les avantages que nous avions.

Là, on est resté six mois sans salaire. Une situation que vivent mal certains de nos collègues’’, dénonce notre interlocuteur qui fait partie des concernés. Le projet de budget du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, pour l’exercice de l’année 2022, a été arrêté à 101 milliards 504 millions 105 mille 410 francs CFA, au mois de décembre 2021, contre 101 milliards 375 millions 554 mille 272 francs CFA, l’année précédente. Le PUDC, le PUMA et Promovilles sont les projets phares de ce ministère que dirigeait Mansour Faye.

Ils ont pour mission de ‘’promouvoir un aménagement équilibré et un développement communautaire territorialisé’’, conformément à l’esprit de l’Acte 3 de la décentralisation. Justement, c’est même le PUDC qui payait ces agents contractuels. ‘’On n’a personne à qui s’adresser au ministère. Le ministre Samba Ndiobène Ka refuse de nous recevoir, malgré nos nombreuses lettres de demande d’audience. Seul son Dage nous a reçus, et nous savons qu’il ne peut pas régler nos problèmes’’, a déclaré notre source. Emedia a tenté de joindre le ministre, en vain.