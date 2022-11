La méga coalition composée de l’Asas And Gueusseum et de l'Intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal a présenté son quatrième plan d'action. Elle décrète 96 heures de grève effective dès ce mercredi.

Dans la salle de conférence du siège social du FGTS/B, c’est quasiment une après-midi pas comme les autres. Les coalitions de syndicats Asas and Gueusseum pour le secteur de la santé et l’Intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal, face à la presse, ont fait part de leur vive amertume, toujours relative à la non-harmonisation des salaires dans la Fonction publique.

"Le gouvernement est resté jusqu’ici insensible aux douloureuses conséquences des grèves des travailleurs de la santé et de l’action sociale et ceux des collectivités territoriales. Ces mouvements d’humeur observés durant les mois de septembre, octobre et novembre n’ont pas eu l’effet escompté, car nos interlocuteurs maintiennent leurs positions. Cette inertie de l’autorité nous pousse donc à davantage radicaliser notre approche", déclare le porte-parole du jour de l'Intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal.

‘’Que l’opinion ne soit pas surprise de cette augmentation d’heures de grève générale passant de 72 à 96 heures, avec une effectivité dès ce mercredi. En outre, un boycott systématique des programmes, des formations, supervisions et réunions de coordination, ainsi que la rétention de l’information sanitaire et sociale viendront renforcer notre arsenal dans cette bataille au nom de l’équité", a-t-il ajouté.

Dans la même veine, Sidya Ndiaye et ses camarades n’excluent pas, dans un "futur proche", d’enclencher la "suspension du Programme élargi de vaccination". Toutefois, par souci d'"humanisme'', prétendent-ils, les "urgences et le service minimum" seront assurés.

Bien souvent, les deux intersyndicales ont sollicité l'entrée en action de la plus haute autorité pour régler une bonne fois le problème. Car, soutiennent-elles, tous les moyens de lutte conventionnels ne sont pas encore explorés et elles ne souhaiteraient pas atteindre certaines proportions dans leur combat. "Nous osons espérer que le président va lui-même définitivement se pencher sur la question et corriger cette injustice, car c'est de cela qu'il s'agit. Une hausse des rémunérations ne pourrait en aucun cas concerner qu'une frange de la Fonction publique et en discriminer une autre", a martelé le porte-parole d’And Gueusseum, Mballo Dia Thiam.

À défaut du président de la République comme interlocuteur direct, les contestataires ne crachent pas sur des pourparlers avec le Premier ministre. Toutefois, ils aimeraient que ce dernier se montre sensible à leurs doléances. "Il est vrai qu'Amadou Ba et son équipe n'ont encore qu'un mois de fonction, mais notre dossier ne peut plus attendre. Le secteur de la santé est aussi important que celui de l'éducation, voire plus crucial. Que le PM mette la main à la pâte, qu’il écoute déjà nos doléances comme le faisait d'ailleurs l'ex-patron de la primature Boune Abdallah Dionne. Là au moins, nous saurons qu'il existe une certaine volonté de faire bouger les choses".

Dans un élan de solidarité, la méga coalition a eu une pensée pour les travailleurs du secteur primaire qui se trouvent dans le même désarroi. "Aujourd'hui, nous notons la présence des travailleurs de la santé et des collectivités territoriales, mais il y a aussi ceux du secteur de l'élevage notamment qui sont en grève. Et là, c'est encore plus grave, car la viande que nous consommons échappe de plus en plus aux contrôles nécessaires pour qu'elle devienne comestible et sans aucun danger pour le consommateur", alerte M. Thiam.

Mamadou Diop stagiaire