Les limiers de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar ont mis la main sur une personne qui se faisait passer pour "Adjudant Diop de la SU". Le commerçant est actuellement en garde à vue.

Sur plainte de V. Mendy, déposée le 16 décembre dernier contre X pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, faux et usage de faux et escroquerie portant sur un préjudice de 870 000 FCFA, les enquêteurs de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar ont interpellé M. Diop, se présentant comme Adjudant Diop de la SU.

Lors de son audition, le plaignant a déclaré que son ‘’frère’’, P. M. Sarr, avait été arrêté et placé en garde à vue le 12 décembre 2024 à la Sûreté Urbaine suite à une plainte pour escroquerie et trafic de migrants. Profitant de la détresse des parents du mis en cause, M. Diop s'était présenté à eux comme étant un adjudant en service à la Sûreté Urbaine. Il leur a fait savoir qu'il était en charge de ce dossier et pouvait faire libérer leur proche s'ils pouvaient dédommager la victime. Il a ainsi réclamé et obtenu le versement de la somme de 800.000 FCFA.

De plus, il a pris contact avec la sœur du gardé à vue sous un autre numéro, se présentant comme un avocat commis pour la défense de son frère. À cette occasion, il a demandé et obtenu d'elle la somme de 70.000 FCFA avant de disparaître et de couper tout contact avec la famille.

Les enquêteurs de la Sûreté Urbaine ont ouvert une enquête. Les investigations ont permis de le localiser le 30 janvier 2025 en fin d'après-midi dans la boîte de nuit "Ravin" située à Guédiawaye, Sam Notaire.

Munis de cette information, les enquêteurs ont effectué une visite surprise, ce qui a permis de l'interpeller et de le conduire dans les locaux de la Sûreté Urbaine. Il s'est identifié sous le nom de M. Diop. Né en 1984, il est commerçant et domicilié à Keur Massar.

Interpellé sur les faits qui lui sont reprochés, M. Diop a tenté de les nier sans convaincre. Cependant, l'exploitation sommaire de son téléphone portable, notamment l'application WhatsApp, a révélé l'existence des faits qui lui sont reprochés, ce qui a suffi pour qu'il soit placé en garde à vue.

CHEIKH THIAM