La 2e édition du Ndajé de l'association Sénégal Actions féministes est marquée par la plaidoirie de l'application de l'article 14 du Protocole de Maputo garantissant la santé sexuelle et reproductive.

L'application de l'article 14 du Protocole de Maputo a cristallisé les débats, lors de la 2e édition de Sénégal Actions féministes. Le thème central ‘’Renforcement des initiatives féministes sur le droit à la santé sexuelle et reproductive en Afrique de l’Ouest’’ en dit assez long sur cette initiative féminine consistant à lutter de manière considérable contre les grossesses non désirées via notamment l'avortement médicalisé. Aujourd'hui même, si le regard sociétal, culturel semble être le principal obstacle à la matérialisation de l'article 14, ces femmes s'activent.

“Il y a une demande d’autorisation qui est en train d’être faite, menée par une task force qui est là depuis 2013 pour l’application de l’article 14 du Protocole de Maputo. Cette rencontre vise à renforcer l’initiative féministe sur les droits et la santé reproductive au Sénégal”, soutient la présidente de l’association Sénégal Actions féministes, Wasso Tounkara.

Selon elle, une telle disposition est aujourd'hui plus que nécessaire, car de plus en plus de filles et de femmes sont souvent confrontées à des cas de “grossesses non désirées” du fait d'incestes ou de viols.

Venue prendre part à ce Ndajé, la directrice de la Famille et de la Protection des couches vulnérables au ministère de la Femme, promet “d'accompagner” des initiatives pareilles. “Il est évident qu'il y aura un accompagnement du ministère de tous bords, car cela fait partie de nos missions régaliennes. La protection de la femme et de l'enfant nous incombe. C'est ce qui explique notre présence à cette 2e édition du Ndajé”, a fait savoir Rokhaya Diakité.

Rappelons que ce Ndajé aura été l'occasion de célébrer toutes ces femmes qui s'illustrent au quotidien pour la promotion de la santé sexuelle. “Nous allons aussi récompenser les femmes qui ont permis aux femmes de disposer de leur corps pour que l’article 14 de Maputo soit appliqué. À la fin, nous allons aussi réfléchir sur de nouvelles initiatives. Quels actes allons-nous poser pour amener les autorités à nous accompagner dans ce sens”, affirme Wasso Tounkara.

Mamadou Diop