Le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN), en lien avec l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), a organisé, hier, un séminaire de formation sur le thème ‘’Green Banking Africa : Financement des énergies vertes et du climat’’.

Le Bureau de mise à niveau est une structure qui accompagne les entreprises, notamment les PME, dans l'amélioration de leur compétitivité. En collaboration avec l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), le BMN a débuté hier un séminaire de formation de trois jours.

Ainsi, l’un des objectifs de cette formation est la sensibilisation des acteurs bancaires, de consultants d’entreprises et de porteurs de projet sur les fondamentaux, les mécanismes et les opportunités du développement durable. Il s’agit également d’outiller les institutions financières sur le financement des projets d'usage productif des énergies renouvelables (EnR), le financement de l’efficacité énergétique (EE) et du climat ; soutenir également le développement du marché des énergies renouvelables et contribuer au développement durable.

Lors de l'ouverture du séminaire, la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises, Fatou Dyana Ba, a déclaré : "Il s'agit d'une nouvelle offre de prestation qu'on va délivrer à l'attention de nos entreprises, de les amener à pouvoir mettre en œuvre des projets de développement durable pour améliorer leur compétitivité en passant par la réduction des coûts de consommation énergétique."

Dans ce cadre, le Bureau de mise à niveau a eu à faire participer ses experts à des sessions de formation en finance experte. "Nous avons six experts qui ont pu bénéficier de cette formation et qui sont actuellement dans une phase de duplication de cette formation. Ils ont fait cette formation avec des formateurs en finance experte et là on est dans la phase de duplication. C'est un programme au cours duquel nous allons collaborer avec l'OQSF, qui est également une partie prenante du projet dans ce volet de formation", a fait savoir la directrice de BMN. Elle ajoute qu'il s'agit "de dupliquer cette formation à l'ensemble des acteurs du secteur, notamment le service financier, mais également le secteur privé, les entreprises, les consultants qui seront amenés à accompagner ces entreprises".

Madame Ba de souligner, en outre, que l'objectif, c'est d'amener les entreprises à mettre en place des systèmes de production où l’on va essayer de valoriser les énergies renouvelables, mais également de réduire les consommations en termes d'efficacité énergétique. "Les formateurs pourront justement, à travers cette formation, montrer aux entreprises l'importance de ces aspects là et notamment du fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles dans ce secteur. On va parler du Fonds mondial pour l'environnement et du Fonds vert climat des ressources qui sont disponibles et donc, on pourra mettre à la disposition de nos entreprises pour bien mener ces projets au développement durable", dit-elle.

Fatima Zahra Diallo (stagiaire)