Pour la première fois depuis l’incident qui a fait ‘’deux morts et 5 blessés graves’’, le président de la République s’est prononcé, lors du conseil des ministres.

C’est peut-être un tournant, dans les tensions politiques que traverse le Sénégal depuis 2021. Après des épisodes violents marqués par près d’une cinquantaine de morts, en un peu plus de deux ans (mars 2021 et Juin 2023), le pays a connu une attaque visant directement des populations civiles. Mardi, un bus de transport public a été la cible de malfaiteurs à hauteur de la commune de Yarakh à Dakar. Selon le ministre de l’Intérieur, il s’agit d’un attentat aux ‘’cocktails Molotov’’ qui a fait, selon un bilan officiel, deux morts et plusieurs blessés, dont 5 graves.

En conseil des ministres hier, le président de la République s’est exprimé, pour la première fois sur ce fait d’une extrême gravité. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, Macky Sall ‘’a dénoncé et condamné fermement cet acte terroriste odieux et criminel contre des populations innocentes pour lequel les auteurs et leurs complices seront recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire.’’

Depuis vendredi et l’arrestation d’Ousmane Sonko, leader de l’opposition, et la dissolution de son parti politique, Pastef-Les Patriotes, le pays connait des tensions qui ont déjà fait 5 morts (2 à Ziguinchor, un à Pikine et les victimes de l’attaque de Yarakh). Cette insécurité a été évoquée par le président de la République. Ainsi, renseigne le communiqué du conseil des ministres, ‘’face aux tentatives de subversion et de déstabilisation, et au regard des menaces et violences préméditées, le Président de la République a tenu à rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées sont prises par l’Etat pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national.’’

Le transport public tout aussi inquiétant

La route n’est pas victime d’attaques humaines, elle n’en est pas moins sujette à l’insécurité. Les accidents de la circulation font également leur lot de morts sur les routes sénégalaises. Le dernier épisode est le tragique accident de la route survenu à Nguène Sarr, dans la région de Louga, la semaine dernière. Abordant la sécurité routière et l’accélération de la modernisation des transports routiers publics, le Chef de l’Etat ‘’a souligné la nécessité de faire appliquer, dans toute sa rigueur, les dispositions du Code de la route, mais également de veiller davantage au contrôle technique des véhicules de transport public.’’

Pour se faire, le Président de la République a signalé l’urgence d’accélérer, ’’en concertation avec l’ensemble des acteurs des transports routiers, le renouvellement des parcs de bus, taxis et gros porteurs, afin d’améliorer la circulation et la sécurité routières.’’

La capitale sénégalaise sort à peine d’un mouvement d’humeur des chauffeurs et receveurs de bus de transport urbain, communément appelés ‘’Tata’’. Leurs conditions de travail se sont invitées dans les discussions du conseil des ministres. Pour améliorer lesdites conditions, le président de la République a demandé ‘’au Ministre en charge des Transports terrestres de veiller à l’amélioration de l’organisation de la gestion des systèmes de transports routiers dans une dynamique de professionnalisation des métiers et de respect des règles du Code du travail et de sécurité sociale dans le secteur au profit des employés, en particulier les chauffeurs et les receveurs.’’

Amélioration des conditions de travail des chauffeurs

Pour d’autres adeptes du transport public urbain, plus formalisés, le chef de l’Etat a également demandé une amélioration. En effet, Macky Sall a rappelé ‘’la nécessité d’accorder une attention particulière à la modernisation soutenue de la Société nationale « Dakar Dem Dik » par le renforcement de son parc avec des bus neufs adaptés, et sa complémentarité opérationnelle avec l’exploitation des réseaux de transport du TER et du BRT.’’

Après la sécurité et le transport, le conseil s’est penché sur l’éducation. Lundi, le président de la République a présidé l’édition 2023 du Concours général, placée sous le thème : ‘’Opportunités et défis de l’intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais’’. Après avoir a adressé ses chaleureuses félicitations aux (103) lauréats, Macky Sall a saisi l’occasion de ce Conseil, ‘’pour rendre un vibrant hommage au parrain de l’édition de cette année : le Ministre Daniel Cabou, un Grand Serviteur de l’Etat, une référence, pour les jeunes générations, en matière d’engagement, de patriotisme, de loyauté et d’humilité.’’ Il en a profité pour féliciter également le Ministre de l’Education nationale, les personnels enseignants, les parents d’élèves et toute la communauté éducative pour les résultats satisfaisants obtenus en 2023 aux examens du baccalauréat, du BFEM et du CFEE.

Une réforme du Bac

Dans ce contexte, le Président de la République a demandé au Ministre de l’Education nationale, au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et au Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion de veiller notamment à l’orientation dans les délais des nouveaux bacheliers dans les universités et établissements d’enseignement supérieur public, mais également d’accompagner l’orientation d’élèves titulaires du BFEM dans les filières d’enseignement professionnelle et technique, conformément au quota de 30 % retenu.

Malgré les résultats enregistrés au cours de cette année, le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité d’engager ‘’la réforme du Baccalauréat et la montée en puissance des lycées d’excellence et des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, afin de consolider la qualité et les performances du système éducatif national.’’ D’autres améliorations devraient, selon les consignes, concerner ‘’l’actualisation des programmes scolaires, ainsi que le renforcement impératif de l’instruction civique dans les écoles’’, de même que ‘’l’accélération de la réhabilitation et de l’informatisation des établissements scolaires’’.

Lamine Diouf