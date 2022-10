Le démarrage des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et la construction d’un centre de formation pour les jeunes ont, entre autres, été les sujets de discussion entre le président de la République et les autorités religieuses de Tivaouane, hier. Le Chef de l’Etat Macky Sall a été reçu par le Khalife général des Tidianes, en prélude à la célébration du Mawlid.

A Tivaouane, le Président s’est engagé à poursuivre les chantiers de l’Etat dans la ville sainte. Réagissant à la sollicitation de Serigne Mansour Sy Dabakh sur la présence d’une autoroute dans la cité religieuse, Macky Sall a déclaré que les travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis vont bientôt démarrer et que Tivaouane sera entouré de deux autoroutes. Avant cela, le chef de l’Etat a annoncé la construction prochaine d’un centre de formation professionnelle dans la ville de Maodo. « Nous allons implanter un centre de formation sur différents métiers pour les jeunes, ici à Tivaouane. Ce sont des centres de formation professionnelle que nous voulons installer dans tout le pays. Pour Tivaouane, le financement est déjà disponible, nous attendons juste que la municipalité nous donne un terrain pour la construction », a dit le chef de l’Etat Macky Sall.

Dans son discours, il a magnifié la « manière unique et particulière » de célébrer la naissance du Prophète Mohamed à Tivaouane, promettant de tout faire pour que la ville sainte « garde toute sa spiritualité » et « continue d’attirer les fidèles ».

En effet, le Président Macky Sall a été reçu à son arrivée à Tivaouane par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour à qui il a demandé de formuler des prières pour le pays. Dans la salle de conférence avec Serigne Mansour Sy Dabakh, Macky Sall a dit « œuvrer pour une réduction du coût de la vie » des Sénégalais.

En outre, le Gamou n’a pas été célébré à Tivaouane, depuis deux ans, à cause de la pandémie de Covid-19. A deux jours de cette importante célébration, la ville refuse du monde. Des dispositions ont été donc prises de part et d’autre pour un bon déroulement du Gamou. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a aussi été dans la cité religieuse. Elle annonce la mobilisation de 3 000 agents, 64 ambulances, 35 véhicules de liaison et de supervision pour une parfaite couverture médicale.

La Senelec, pour sa part, a annoncé avoir investi 1,7 milliard pour améliorer la qualité du réseau. Un important dispositif sécuritaire a été aussi mis en place, depuis le 18 Aout. Déjà, 141 malfaiteurs ont été mis hors d’état de nuire, selon le directeur de la Sécurité Publique, Ibrahima Diop. 2 500 éléments de la police ont été déployés à Tivaouane, pour veiller à la sécurité des pèlerins et la fluidité de la circulation.

JEANNE SAGNA (THIES)