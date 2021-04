Auchan-Pikine

Les saccages du supermarché Auchan de Pikine ont fait perdre à des jeunes une cinquantaine d’emplois. L’annonce est du maire de la commune de Pikine-Est ou le magasin a été installé. Selon Issakha Diop, rien ne peut justifier cette violence. Après les dégâts constatés, poursuit-il, le conseil municipal va se réunir pour voir comment apporter un soutien aux victimes, afin de les accompagner dans la reprise de leurs activités, le plus rapidement possible.

‘’Les 1 700 jeunes qui travaillent dans les différents magasins Auchan méritent un soutien, du côté de Pikine, où il y a une cinquantaine de personnes qui travaillaient dans ledit supermarché. Nous allons faire notre maximum pour qu’il rouvre ses portes le plus rapidement possible. Depuis les événements, ces jeunes ne travaillent plus.

Ce qui est anormal, dans un pays comme le nôtre, car en manifestant sa colère, on ne doit pas attaquer les biens d’autrui. Les autres opérateurs qui ont été attaqués aussi dans notre commune auront notre soutien. Cette casse a fait perdre à notre commune beaucoup d’argent, en termes de recette fiscale’’, ajoute le maire.