Dans le rapport de la Commission, le ministre des Finances et ses équipes présentent la loi de finances rectificative comme un exercice de mise en cohérence des autorisations parlementaires avec les perspectives révisées de recettes et de dépenses. Alors que la LFI tablait sur un taux de croissance de 5 %, la LFR mise sur un taux de 2,7 %. Pendant que le déficit était d’environ 1 245 milliards de FCFA dans la LFI, soit 5,4 % du PIB, il a été porté à 1 735 milliards de FCFA, soit 7,6 % du PIB dans la LFR….

Selon le rapport, les ministres ont relié cette évolution à une diminution nette des recettes évaluée à environ 415 milliards de FCFA et à un accroissement net des dépenses de l’ordre de 74 milliards de FCFA. Pour eux, la réduction des dépenses avait permis de limiter la dégradation du solde. « Selon les simulations présentées, en l’absence de ces ajustements, le déficit aurait pu atteindre environ 9,8 % du PIB. »

« S’agissant des investissements prioritaires, le ministre chargé du Budget a expliqué que les réductions de crédits découlent principalement de la baisse des recettes, de l’accroissement de la subvention au secteur de l’énergie pour atténuer l’impact du choc sur les prix des hydrocarbures sur les populations et des contraintes de financement », indique le rapport.

Les ajustements ont été déterminés, à en croire les membres du gouvernement, selon la maturité des projets, leur niveau d’exécution et les engagements déjà contractés. « Les réductions de 295,6 milliards de FCFA affectant les projets financés par les recettes du Plan de redressement économique et social (PRES) ont été justifiées par un recouvrement de 174 milliards à fin septembre 2026, contre une prévision annuelle de 762,6 milliards de FCFA », justifie le ministre des Finances et ses équipes.

ÉNERGIES

Les risques d’un black-out

Les questions relatives aux subventions énergétiques et aux bourses de sécurité familiale sont également au cœur des divergences entre le gouvernement et la majorité.

À propos des subventions énergétiques, le ministre a souligné que la dotation initiale de 250 milliards était intégralement consommée. « Au 26 octobre 2026, les créances déclarées s’établissaient à 137,7 milliards auprès du Fonds de soutien à l’énergie et à 182,8 milliards auprès de la CRSE et de SENELEC, soit 320,5 milliards, hors dossiers encore en instruction auprès de la CRSE », informe le ministre dans le rapport. Cheikh Diba annonce que « des paiements supplémentaires de 155,5 milliards étaient programmés pour novembre et décembre, concernant notamment les pertes commerciales et les achats de combustibles de SENELEC ».

Le ministre des Finances a, en outre, précisé que les créances déclarées par les acteurs du secteur avoisinaient 320 milliards de FCFA. « En l’absence de l’adoption de la LFR 2026 et de l’ouverture des crédits additionnels qu’elle prévoit, le Fonds de soutien au secteur de l’énergie ne disposerait pas des moyens nécessaires pour faire face à ces charges, alors que les opérateurs doivent continuer à financer les importations de carburants et l’approvisionnement des centrales électriques en combustibles », avertit le ministre.

Cette situation entraînerait, selon lui, une accumulation des arriérés, aggraverait les difficultés de trésorerie des opérateurs et exposerait le pays à des risques de ruptures d’approvisionnement et de délestages. « Le ministre a ainsi souligné que l’adoption de la LFR 2026 constitue un enjeu majeur pour la continuité de l’approvisionnement énergétique et la prévention d’une crise susceptible d’affecter les ménages et l’activité économique », rapporte le rapport.

BOURSES DE SÉCURITÉ FAMILIALE

Pastef dénonce les 70 milliards consacrés aux bourses

Il y a quelques jours, Ousmane Sonko dénonçait la réduction de l’enveloppe dédiée aux bourses de sécurité familiale, qui auraient été portées de 35 milliards à 22 milliards dans la LFR, alors même que lui voulait la porter à 51 milliards dans la LFR. Après les explications du gouvernement qui montrent que l’enveloppe a plutôt été portée à 70 milliards, les députés de Pastef ont changé de stratégie en remettant en cause la pertinence même des bourses.

Selon le rapport, certains intervenants ont fait observer que l’allocation annuelle de 140 000 FCFA par ménage, correspondant à 35 000 FCFA par trimestre, représentait environ 11 667 FCFA par mois. « Rapportée à un ménage de huit personnes, cette somme équivaudrait à près de 48 FCFA par personne et par jour. Ils ont considéré que ce niveau de transfert demeurait particulièrement faible au regard des besoins essentiels des bénéficiaires et se sont interrogés sur sa capacité à favoriser une sortie durable de l’extrême pauvreté. »

À cet égard, les commissaires ont insisté sur la nécessité de disposer d’une évaluation indépendante de l’impact des bourses de sécurité familiale, après plus d’une décennie de mise en œuvre. « Ils ont demandé des informations sur le nombre de ménages effectivement sortis de l’extrême pauvreté, les critères de maintien et de sortie du programme, l’évolution des revenus des bénéficiaires ainsi que les effets des transferts sur leur accès à l’alimentation, à la santé, à l’éducation et aux activités économiques », ont-ils souligné.

Les députés se sont également interrogés sur l’opportunité de recourir à des emprunts de longue maturité pour financer des transferts sociaux récurrents, sans disposer préalablement d’une évaluation approfondie de leur efficacité.