Entré en vigueur le 02 novembre 2026, le PI-SPI reconfigure le marché des paiements dans l’UEMOA. Pour les FinTech, cette réforme ouvre de nouvelles perspectives, tout en mettant leurs modèles économiques à l’épreuves.

La révolution des paiements numériques dans l’UEMOA ne se joue plus uniquement sur la rapidité des transferts ou la multiplication des portefeuilles électroniques. Elle se déplace désormais vers la capacité des différents acteurs financiers à communiquer entre eux, sans distinction de réseau. Avec la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI), lancée le 30 septembre 2025, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) entend précisément mettre fin à la fragmentation technique qui caractérisait jusque-là une partie de l’écosystème financier régional. Elle concerne les pays suivants : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

L’enjeu dépasse largement la simplification des transactions entre particuliers. Il concerne directement les entreprises de technologies financières, communément désignées sous le terme de FinTech (les Mobile Money comme Wave et Orange money), dont les modèles économiques reposent sur la conception et la commercialisation de services numériques liés aux paiements, à la gestion financière ou à l’accès aux services financiers.

Jusqu’à présent, la coexistence de réseaux bancaires, de portefeuilles électroniques et de plateformes de paiement fonctionnant selon des architectures différentes pouvait constituer un frein à l’innovation. Pour proposer une solution couvrant plusieurs établissements financiers, une entreprise technologique devait souvent multiplier les intégrations, négocier des partenariats spécifiques et supporter des coûts techniques importants. La documentation officielle du PI-SPI décrit cette situation comme un système de connexions bilatérales complexe, auquel la plateforme régionale entend substituer une infrastructure commune et standardisée.

L’interopérabilité, un changement de paradigme pour les FinTech…

Cette évolution pourrait modifier les rapports de force au sein du marché. Car si le PI-SPI facilite les échanges entre les établissements financiers, il réduit également la capacité de certains opérateurs à faire de leur réseau fermé un avantage concurrentiel déterminant. La véritable rupture réside donc dans le déplacement de la concurrence : de la maîtrise des réseaux vers la qualité des services et la capacité d’innovation.

Le développement du Mobile Money a profondément transformé les habitudes financières des populations en Afrique de l’Ouest. En permettant d’envoyer et de recevoir de l’argent à partir d’un téléphone portable, les émetteurs de monnaie électronique (EME) ont contribué à élargir l’accès aux services financiers.

Mais cette démocratisation s’est accompagnée d’une fragmentation des réseaux. Les utilisateurs pouvaient être contraints de recourir à des mécanismes de transfert indirects, parfois plus coûteux ou moins pratiques, lorsque leurs correspondants utilisaient un autre opérateur.

Cette situation a progressivement favorisé une logique de fidélisation fondée sur l’appartenance à un réseau. Plus un opérateur disposait d’une base importante d’utilisateurs, plus son service pouvait présenter un intérêt pour les nouveaux clients.

En permettant les échanges entre établissements financiers participants, il réduit la dépendance des utilisateurs à l’égard d’un réseau particulier. Un client bancaire peut, par exemple, transférer des fonds vers un portefeuille électronique, tandis qu’un utilisateur de monnaie électronique peut recevoir de l’argent provenant d’un autre établissement connecté à la plateforme.

Les commissions de transfert sous pression…

L’interopérabilité ne signifie toutefois pas que tous les établissements sont automatiquement accessibles à chaque utilisateur. L’effectivité du service dépend du raccordement et de l’autorisation des participants concernés. Pour les FinTech, cette transformation est déterminante. Elle signifie que la capacité à attirer et à fidéliser les utilisateurs ne pourra plus reposer exclusivement sur l’appartenance à un réseau de paiement.

La qualité de l’application, la rapidité du service clientèle, la sécurité des opérations, la simplicité des interfaces et la disponibilité des fonctionnalités deviendront des éléments plus importants de différenciation. L’interopérabilité pourrait ainsi favoriser une concurrence davantage orientée vers la qualité des services. Mais elle ne garantit pas, à elle seule, l’équilibre de cette concurrence.

L’autre conséquence majeure du PI-SPI concerne les revenus des prestataires de services financiers. Dans un marché où les transferts d’argent représentent une activité importante, les commissions constituent une source de revenus pour de nombreux opérateurs. La multiplication des solutions interopérables et l’encadrement réglementaire des frais peuvent toutefois exercer une pression sur ces revenus.

L’Avis n°0019 du 2 octobre 2026, relatif aux transactions de monnaie électronique entre personnes physiques, prévoit notamment la gratuité des transferts nationaux lorsque leur montant cumulé quotidien est inférieur ou égal à 8 000 FCFA. Au-delà de ce seuil, les frais applicables sont plafonnés à 0,8 % du montant du transfert hors taxes, tandis que la réception des fonds demeure gratuite.

Cette évolution est susceptible de fragiliser les acteurs dont le modèle économique repose essentiellement sur les commissions de transfert entre particuliers. Il serait néanmoins excessif d’en déduire que l’interopérabilité entraîne mécaniquement une baisse globale des revenus des FinTech. La diminution éventuelle des revenus unitaires peut être compensée par l’augmentation du volume des transactions, l’élargissement de la clientèle et le développement de nouveaux services.

Une opportunité pour les petites FinTech, mais pas une garantie de réussite…

Il convient toutefois de préciser que les règles tarifaires évoquées concernent les transferts de monnaie électronique entre personnes physiques. Elles ne doivent pas être généralisées à l’ensemble des prestations financières ou commerciales proposées par les FinTech.

L’interopérabilité pourrait également contribuer à réduire certaines barrières à l’entrée pour les jeunes entreprises technologiques. Dans le modèle traditionnel, la multiplication des connexions bilatérales pouvait représenter un coût important pour une FinTech souhaitant couvrir plusieurs établissements financiers.

Avec le PI-SPI, la standardisation des échanges peut réduire les développements spécifiques et faciliter l’intégration de nouveaux services. Cette évolution est susceptible de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs, notamment dans les domaines du paiement marchand, du commerce électronique, des services numériques aux entreprises et de la gestion financière.

Pour autant, l’ouverture technique du marché ne signifie pas que toutes les entreprises pourront accéder directement à la plateforme dans les mêmes conditions. Les exigences réglementaires, les conditions de participation, les accords avec les établissements financiers et les investissements nécessaires à la sécurité des systèmes demeurent des facteurs déterminants.

Une petite FinTech peut donc bénéficier de l’interopérabilité sans nécessairement disposer des moyens nécessaires pour devenir elle-même un participant direct. Cette distinction est fondamentale car le PI-SPI peut réduire les barrières techniques, mais il ne supprime pas les barrières financières, réglementaires et commerciales. Il existe même un risque que les acteurs disposant de ressources importantes tirent davantage profit de cette nouvelle infrastructure, en raison de leur capacité à investir dans les technologies, la conformité et la conquête de nouveaux marchés.

Le Sénégal, un marché stratégique pour les nouveaux services financiers…

Le Sénégal constitue un terrain particulièrement intéressant pour observer les effets du PI-SPI. L’écosystème national dispose déjà de plusieurs catégories d’acteurs financiers : banques, établissements de monnaie électronique, institutions de microfinance et entreprises technologiques. La BCEAO a progressivement élargi le nombre de participants autorisés à ouvrir les services PI-SPI au public. La liste actualisée au 30 septembre 2026 permet de suivre cette évolution dans les huit États de l’UEMOA.

Pour les FinTech sénégalaises, cette dynamique ouvre des perspectives dans plusieurs secteurs. Dans le commerce, les solutions de paiement interopérables peuvent faciliter les encaissements et réduire les contraintes liées à la diversité des réseaux. Dans l’agriculture, elles peuvent contribuer à simplifier les paiements entre producteurs, fournisseurs et acheteurs. Dans les services, elles peuvent favoriser l’intégration des paiements aux plateformes numériques, aux logiciels de gestion et aux applications professionnelles.

Le défi est particulièrement important pour les petites entreprises, dont la gestion financière demeure parfois dépendante de procédures manuelles. Une FinTech qui parvient à proposer une solution intégrée de facturation, de paiement et de suivi des encaissements pourrait ainsi créer une relation durable avec ses clients.

Le développement régional constitue également une perspective importante. Le PI-SPI concerne les huit États membres de l’UEMOA, ce qui ouvre la possibilité de concevoir des services destinés à plusieurs marchés. Mais une expansion régionale ne dépend pas uniquement de la disponibilité de l’infrastructure. Elle suppose également des partenariats, une connaissance des marchés locaux, le respect des réglementations applicables et une capacité à adapter les services aux besoins des utilisateurs.

Le PI-SPI constitue indéniablement une avancée dans la modernisation des systèmes de paiement de l’UEMOA. Il offre aux FinTech un environnement plus ouvert, facilite l’intégration des services financiers et pourrait favoriser le développement de nouvelles solutions destinées aux particuliers et aux entreprises. Il ouvre ainsi une nouvelle phase de la révolution financière ouest-africaine : celle où l’interopérabilité devient un socle commun et où la véritable bataille des FinTech se joue désormais sur la création de valeur.

Khaly SARR