Le danseur Abdou Aziz Ba dit ‘’Aziz Dabala’’, a été assassiné chez lui. C’est ce mardi, vers 22 h, que son corps et celui du jeune qu’il hébergeait chez lui, Waly, ont été retrouvés dans un appartement à Pikine Technopole. Dans une déclaration émouvante, l’artiste Coumba Gawlo Seck a exprimé sa douleur et son chagrin face à la perte d’Aziz, qu'elle dit considérer comme un membre de sa famille. Les témoignages poignants de sa mère et de sa sœur révèlent l’ampleur du drame.

Horrible ! Ce mardi, aux environs de 22 h, les éléments de la police de Pikine ont été alertés, après la découverte macabre de deux corps sans vie à la cité Technopole de Pikine. Les deux victimes, notamment Abdoul Aziz Ba et un jeune garçon orphelin qui vivait avec lui dans son appartement, ont été retrouvées mortes avec des traces de sang partout, même sur les murs. Les corps ont été acheminés à l’hôpital Idrissa Pouye (ex-CTO) pour les besoins de l’autopsie.

Ne l’ayant pas vu depuis quatre jours, ce qui n’était pas dans ses habitudes, la mère d’Abdou Aziz Ba dit avoir senti qu’il lui était arrivé quelque chose. "Je ne l’ai pas vu depuis quatre jours. J’ai senti qu’il lui était arrivé quelque chose. Je l’ai dit d’ailleurs à son frère. Je lui ai dit : soit on l’a tué, soit il s’est fait arrêter. Je l’ai senti", confie sa mère désespérée. Sachant qu’elle ne peut rien faire, elle dit laisser à la justice le soin de faire son travail, tout en espérant que les coupables seront retrouvés et traduits en justice. Elle témoigne que personne n’a jamais vu son fils se bagarrer ou avoir des altercations avec qui que ce soit. Elle précise avoir été informée très tard.

Dans la foulée, sa grande sœur biologique informe que le jeune garçon, Waly, assassiné avec son petit frère Aziz, n’était pas son neveu, mais plutôt un jeune orphelin qu’il avait hébergé chez lui. La grande sœur du danseur, dépassée par cet acte violent et horrible, raconte qu’elle fait partie de ceux qui ont ouvert le portail en premier. Lorsqu’elle est entrée dans la chambre d’Aziz, dit-elle, il y avait du sang partout, même sur les murs, mais elle n’a pas vu son frère. Après être entrée dans la salle de bain, elle dit avoir découvert un corps sans vie, mais, prise de peur, elle n’a pas pu identifier de qui il s’agissait. Alertée, la police est venue et a retrouvé le corps d’Aziz enveloppé dans un drap.

Réactions du monde de la musique

Le monde de la danse et de la culture est en deuil, suite au décès brutal d'Aziz Dabala, figure emblématique du milieu artistique, connu pour ses talents de danseur et de chorégraphe. Très affectée par cette triste nouvelle, l’artiste Coumba Gawlo Seck a rendu hommage à son ‘’ami’’ et collègue. Elle a exprimé, dans une déclaration, sa douleur et son chagrin face à la perte de celui qu'elle considère comme un membre de sa famille.

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès d'Aziz Dabala, un homme dont la présence était aussi lumineuse que son talent. Aziz était non seulement un artiste exceptionnel, mais aussi une personne d’une générosité et d’une disponibilité remarquables. Il me voyait comme une mère et, à son tour, il est devenu une partie précieuse de ma vie et de mon travail", a-t-elle déclaré.

Connu pour son professionnalisme et son engagement, Aziz Dabala a joué un rôle clé dans le casting et la sélection des danseurs pour plusieurs clips de Coumba Gawlo Seck. "Il avait le don de repérer les talents et de les intégrer avec une précision et un respect inégalés. Son travail a toujours été accompli avec le plus grand soin et professionnalisme", témoigne Coumba Gawlo Seck.

Dans le même sillage, la chanteuse a exprimé son désir de voir une enquête rigoureuse sur les circonstances entourant la mort d’Aziz Dabala. "Je demande aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette disparition tragique et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de telles situations à l’avenir", a-t-elle demandé, avant d’adresser ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Aziz Dabala ainsi qu’à toute la communauté culturelle et artistique qui pleure la perte de cet artiste exceptionnel. "Que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, accueille Aziz en son paradis Firdawsi. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans les œuvres qu'il a laissées", a-t-elle prié.

Tout récemment, Aziz Dabala a tourné avec Demba Guissé un clip qui n’est même pas encore sorti. Il a également travaillé avec des artistes comme Sabel Dieng ou encore son frère Momo Dieng. Il a également mené une carrière cinématographique avec la maison de production Pikini. Il a, en effet, joué dans les séries ‘’Dikoon’’ et ‘’VIP Sagnsé’’. Sûrement, les coupables seront très rapidement identifiés et traduits en justice, car la maison était équipée d’une vidéosurveillance.

FATIMA ZAHRA DIALLO