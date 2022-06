La commune de Diourbel va abriter la 8e édition de la Journée nationale du nettoiement, plus connue sous le nom de "Bësup Setal". Un comité régional de développement (CRD) a été consacré aux préparatifs de cet évènement qui aura lieu le samedi 2 juillet, en présence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

Le maire de la commune de Diourbel et ses adjoints ont encore brillé par leur absence, lors du CRD consacré aux préparatifs de "Bësup Setal". Marième Pouye Anne Kouyaté, l’adjointe au gouverneur chargée du développement a ainsi déploré "le manque de considération et d’engagement de la mairie". Elle a jugé inadmissible que chaque fois qu’elle est conviée à des rencontres aussi importantes, la mairie ne réponde pas, alors que "c’est une question de responsabilité citoyenne". Pour la réussite de cette journée, Mme Kouyaté a invité à un sursaut global.

Revenant sur l’importance de cette journée, le directeur de l’Hygiène publique, Docteur Diomaye Dieng, a expliqué qu’"il s’agira de rendre propre la ville, suivant un itinéraire tracé par les responsables de la commune, en liaison avec les autorités administratives".

Cette journée, qui s’inscrit dans le cadre du Programme "Zéro déchet",est un rendez-vous mensuel de nettoiement qui verra la présence du ministre Abdoulaye Saydou Sow. Il s’agira, si l’on en croit le chef de la Division régionale de l’environnement et des établissements classés de Diourbel, "de voir comment mettre en place des décharges autorisées, parce qu’il y a une prolifération de dépôts sauvages d’ordures. Il faudra aussi disposer de lieux de collecte et de récupération de ces déchets. Pour la réussite de cette journée, il faut un élan communautaire, un engagement citoyen et que les gens en fassent un viatique".

Présent à la rencontre, Abdoulaye Faye, du marché Ndoumbé, a sollicité que le marché soit pris en charge lors de cette opération. C’est parce que, fait-il savoir, il y a trop d’immondices au sein de ce marché et la mairie ne fait rien pour les enlever.

Les mouvements associatifs, des éléments l’UCG et de Xëyu Ndaw Yi, des volontaires du nettoiement et des agents des services techniques municipaux seront mis à contribution pour un grand toilettage de la ville. Lors des débats, l’adjointe au gouverneur a lancé un appel à une mobilisation de toutes les couches sociales de la commune, en vue de la réussite de cette activité. Les participants à ces travaux préparatifs ont insisté sur l’éducation à la citoyenneté, au changement de comportement, à la sensibilisation, à la communication et surtout à la pérennisation de cette opération pour garder la ville propre.

D’ailleurs, c’est ce qui explique l’implication des élèves. C’est pour leur inculquer les notions d’hygiène et de propreté, et susciter en eux leur appropriation.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)