Au Fouladou, la prise en charge des malades dans les mutuelles de santé pose un réel problème. Les adhérents évoquent la question de l’inaccessibilité des lettres de garantie au niveau des postes de santé. Ils sont obligés de faire des navettes entre les structures de santé et les pharmacies. Ce qui explique la baisse du taux d’adhésion des populations dans les mutuelles de santé.

Au Fouladou, le taux d’adhésion dans les mutuelles de santé est en baisse, ces dernières années. L’inaccessibilité des lettres de garantie décourage les adhérents. Une situation déplorée par les imams de Kolda. ‘’Je suis à ma 5e année d’adhésion aux mutuelles de santé. Mais ce qui est décourageant dans ces mutuelles, c’est la fameuse lettre de garantie. Une fois que vous adhérez dans une mutuelle de santé, on vous remet un carnet. Et quand vous vous présentez dans une structure sanitaire avec votre malade, après consultations, les infirmiers vous délivrent une ordonnance. Muni de votre ordonnance, vous vous rendez à la pharmacie pour vous procurer les médicaments. Une fois sur place, le pharmacien exige d’apporter une lettre de garantie. Vous êtes alors obligé d’aller auprès de la personne qui ne se trouve pas dans les structures de santé et qui est chargée de vous remettre la lettre de garantie. Ce sont des va-et-vient qui découragent les adhérents et les populations qui veulent adhérer’’, explique le président de l’Association des maitres coraniques du département de Kolda.

Mouhamadou Diamanka d’ajouter : ‘’Les mutuelles de santé sont bonnes, du fait qu’elles aident les populations. Mais le seul hic, c’est la lettre de garantie qu’on ne peut pas avoir immédiatement. Parfois, on vous dit que le gérant de ces lettres de garantie n’est pas là ou bien ça peut être un week-end et le malade est là, il souffre. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous êtes obligé de trouver une alternative pour avoir les médicaments.’’

Ainsi, les imams demandent à l’État de revoir sa politique, afin que ces lettres de garantie soient disponibles dans les structures sanitaires, pour faciliter les soins aux malades et éviter le découragement des populations.

Solutions

Pour y remédier, la coordinatrice nationale de la santé de la reproduction au niveau du ministère de la Santé, Adama Sanokho, compte faire un plaidoyer auprès de la tutelle. ‘’Les imams ont discuté avec nous de l’inaccessibilité des lettres de garantie, de cette léthargique au niveau des structures de santé, car aller prendre les mutuelles, aller faire la garantie et aller prendre des médicaments conduisent à un découragement au niveau des populations. Et ça c’est problème que nous vivons avec les mutuelles de santé’’.

Selon elle, il est de leur devoir de faire un plaidoyer et d’aller vers ces mutuelles de santé pour leur exposer les problèmes qu’ils ont relevés dans la zone et trouver des solutions.

En attendant, les adhérents aux mutuelles de santé sont invités à prendre leur mal en patience.

NFALY MANSALY