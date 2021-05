Le seul représentant du Sénégal à la Basketball Africa league, l’AS douanes, ne jouera pas les demi-finales. Les Gabelous ont été stoppés par la formation tunisienne de Monastir en quart de finale (86-62).

Les Gabelous n’ont pas fait le poids face à l’US Monastir. Les Tunisiens ont dominé la partie, de bout en bout, confirmant leurs performances, depuis le début de cette compétition. Les Douaniers prennent un 6-0 d’entrée et montrent des signes de faiblesse offensive, dès le début, en ratant des tirs ouverts. L’entrée de Mouhamed Faye à la 7e minute fait du bien à l’AS Douanes. Il marque puis renverse le jeu sur Mbaye qui ouvre le compteur à trois points de son équipe. La douane se maintient dans le match. A une minute de la fin, le même Pape Mamadou Faye s’offre un magnifique panier à trois points, à l’aide de la planche sur un écran réussi du pivot. Le premier quart-temps s’achève sur le score de 19-16 en faveur de l'US Monastir.

Le deuxième quart-temps commence en turbo pour les Maghrébins qui mettent cette fois un 7 à zéro aux Sénégalais et portent l’avance à plus 10. Un panier plus la faute de Attia permet à l’AS Douanes de revenir à 6 longueurs. Cheikh Bamba Diallo apporte sa touche avec un trois points, dès son entrée en jeu. C'est le moment choisi pour les Monastiriens pour un festival de trois points facilité par les Douaniers qui sont passifs en défense. A mi-chemin du deuxième quart-temps le score est à +13 (36-23). Le meneur tunisien Abada assure le spectacle, avec des passes éclairs en direction du pivot James qui décime le jeu intérieur sénégalais, en l’absence de Attia auteur de trois fautes. Alkaly Ndour marque ses premiers points de la partie à 5 secondes de la fin, mais n’empêche pas à son équipe d’encaisser plus du double des paniers du premier quart temps (29 points). 48-34 à la pause.

A la reprise, les nombreuses pertes de balles de l’arrière Abdourahman Saadi accentuent l’écart entre les deux équipes : 56-43, puis 61-43, après un nouveau festival tunisien. Du côté sénégalais, on bute devant une très bonne défense et peine à trouver des tirs ouverts. A la fin du troisième quart-temps, le tableau affiche 66-47. Le dernier quart-temps est bien entamé par les Sénégalais. Mamadou Faye marque un panier d’entrée, mais le pivot Attia commet deux fautes en 20 secondes et sort pour 5 fautes. Avec la profondeur de banc des Tunisiens, les Gabelous ne tiennent pas. Ils sont distancés dans tous les compartiments du jeu. 42 rebonds contre 31 pour l’AS Douanes. Sur les paniers à trois points aussi, l'US Monastir est devant 10 sur 29, alors que la douane est à 7 sur 19. Pas étonnant que le match se termine avec 24 points de différence, soit un score de 86 à 62.

Les demi-finales se jouent ce vendredi, la première oppose le Petro de Luanda au Zamalek, la dernière l'US Monastir au Patriots Basket Club. La finale est prévue dimanche 30 mai à l’Arena de Kigali.

Résultats Monastir - AS douane 86-62 Patriots BC - Ferroviario 73-71 AFFICHES DEMI-FINALE Petro de Luanda - Zamalek Monastir - Patriots BC

SOKHNA ANTA NDIAYE