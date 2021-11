Contraint de rester sur la touche pour au moins trois mois en raison d'un problème cardiaque (voir la brève d'hier à 20h46), Sergio Agüero (33 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) ne compte pas baisser les bras. L'attaquant du FC Barcelone espère surmonter cette épreuve pour revenir plus fort que jamais. "Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d'affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd'hui", a indiqué le buteur argentin sur les réseaux sociaux.

…Xavi officialisation imminente ?

Comme nous vous l'expliquions ce lundi (voir la brève d'hier à 14h17), les dirigeants du FC Barcelone se rendront au Qatar cette semaine pour convaincre leurs homologues d'Al-Sadd de libérer Xavi. Et l'état-major blaugrana compte aller droit au but puisque le quotidien catalan Sport annonce l'officialisation du transfert de l'entraîneur... dès jeudi. Mercredi, "Xavi disputera son dernier match avec Al-Sadd, annoncent nos confrères espagnols, avant de réaliser son rêve".

Comprenez : entraîner le Barça. Les planètes semblent donc s’aligner pour voir l’ancien milieu de terrain succéder à Ronald Koeman après l’intérim de Sergi Barjuan. Reste à savoir si les Blaugrana paieront oui ou non une indemnité de transfert, sachant que le contrat qatari de l’ex-compère d’Andrés Iniesta court jusqu’en 2023.