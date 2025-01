Barrage Affignam

Des populations regroupées autour d’un cadre de concertation sur le barrage d’Affignam, dans le département de Bignona (Sud), réclament l’ouverture d’une embouchure pour sauver leurs rizières impactées par la construction de cet ouvrage anti-sel. Elles ont organisé, dimanche à Affignam, dans la commune de Mangagoulac, une mobilisation pour dénoncer l’impact de ce barrage anti-sel dont la pose de la première pierre avait été faite le 8 mai 1983 par l’ancien président de la République Abdou Diouf. L’ouvrage hydroagricole avait été réhabilité en 2020 par le gouvernement de la République de Chine pour permettre l’aménagement des terres dans cette zone.

‘’Nous avons sonné la mobilisation pour exprimer notre amertume et dénoncer les difficultés que les populations du village d’Affignam en particulier et du département de Bignona en général rencontrent depuis l’installation du barrage. Nos rizières ne produisent plus, nos puits n’ont plus d’eau, nos terres devenues arides, nos arbres, tout comme la mangrove ont disparu’’, a déploré le porte-parole des populations, Dème Diatta. ‘’Le barrage est en train de nous causer beaucoup de tort. Depuis 40 ans, nous vivons un mal. Et pour cause, nous n’avons plus de poissons dans le département de Bignon’’, a-t-il ajouté.

...D’après lui, ‘’la construction du barrage d’Affignam a beaucoup impacté la vie des populations et les conséquences qu’il a entraînées sont à la fois néfastes et incommensurables’’. Monsieur Diatta dit avoir interpellé le chef de l’État et le Premier ministre sur le fait que le barrage ‘’n’a plus d’utilité’’ pour les populations locales. ‘’Nous plaidons pour la construction d’un pont à côté de ce barrage d’Affignam qui va nous permettre d’avoir une marée haute et une marée basse, et des poissons’’, a-t-il dit. Bilaly Keita, le directeur du barrage d’Affignam, a reconnu que la construction de cet ouvrage est à l’origine de nombreux désagréments. Néanmoins, a-t-il indiqué, l’État a mis en place des programmes et projets dans la vallée de Bignona.

‘’C’est le cas du projet Proval-CV qui est en train de faire des aménagements dans la vallée et d’ici juin 2025, nous aurons les premiers aménagements’’, a rassuré M. Keita, reconnaissant que le barrage d’Affignam est d’abord un ouvrage anti-sel qui joue pleinement son rôle. Toutefois, a-t-il dit, ‘’les immenses potentialités de la vallée de Bignona ne sont pas exploitées par les producteurs’’. ‘’Il appartient à la population de mettre en valeur ces superficies laissées en friche pour encourager l’État qui a mis en place les infrastructures secondaires, les intrants, le matériel agricole et des structures d’accompagnement, à faire plus et mieux’’, a plaidé Bilaly Keita.