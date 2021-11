Elu président du Saint-Louis basket club (SLBC) en mars 2020, Baba Tandian a rendu le tablier, ce samedi, à cause du défaut de soutien des Saint-Louisiens et les difficultés à supporter seul les lourdes charges du club.

C’est fini entre Baba Tandian et le Saint-Louis basket club (SLBC). L’aventure entre le club saint-louisien et l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket n’aura duré qu’un an et huit mois. C’est ce samedi que Tandian a adressé sa lettre de démission au Comité directeur du SLBC.

Dans sa correspondance, il a indiqué avoir annoncé, ‘’il y a de cela deux mois, à la première vice-présidente Astou Sèye, au deuxième vice-président Bitèye et au secrétaire général’’, sa décision de se retirer du SLBC’’. Selon lui, les motifs de son retrait sont de deux ordres.

D’abord, il fustige ‘’le manque de soutien de la part des enfants de Saint-Louis pour le rayonnement de SLBC’’. Ensuite, l’ancien patron de la balle orange sénégalaise estime ‘’les charges extrêmement lourdes’’. ‘’On a eu près de 110 millions de charges : salaires, frais de déplacement, restauration, les appartements et les extras, malgré l'aide financière de certains sponsors, près de 65 millions (des amis à moi). Tout ceci est une charge extrêmement lourde pour une seule personne qui est le président’’.

Face à ces difficultés, le ci-devant président du Saint-Louis BC a, dit-il, lancé la réflexion afin de trouver le financement pour la saison prochaine. Malheureusement, a-t-il regretté, son appel n’a pas eu ‘’d’échos’’. Pour éviter de ‘’pénaliser’’ le club, Baba Tandian a anticipé, en demandant au ‘’secrétaire général de trouver un plan B, à savoir un autre président capable de prendre l’équipe en main’’.

Mais l’ancien président de la FSBB ne ferme pas totalement la porte. ‘’Je pourrais reconsidérer ma position après ma rencontre avec le maire. Saint-Louis restera mon club de cœur et je me suis donné corps et âme’’.

Elu président du SLBC en mars 2020, Tandian s’était présenté comme celui qui incarne le renouveau du club saint-louisien. ‘’Je suis venu apporter du sang neuf, apporter des résultats. Jouer les maintiens ne m’intéresse pas. Je suis venu pour tout gagner avec un grand T’’, avait-il déclaré lors de sa présentation au public.

Malgré les recrutements, les équipes masculine et féminine du SLBC ont fait chou blanc cette saison, la précédente étant annulée à cause de la pandémie de Covid-19.

L.G. DIATTA