L’équipe masculine du Sénégal a réussi une remontée, en passant de la 5e à la 3e place dans le classement de la poule F des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, en remportant ses trois matches. Le capitaine des Lions, Gorgui Sy Dieng, a été d’un grand apport pour ses coéquipiers.

Le tournoi de Monastir, en Tunisie, a été une réussite pour l’équipe masculine du Sénégal de basket. Les Lions sont repartis de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 avec un carton plein. Ces trois victoires leur ont permis de remonter à la 3e place du classement de la poule F, avec 15 pts, derrière le Soudan du Sud (1er, 17 pts) et l’Égypte (2e, 16 pts) et de revenir dans la course pour la qualification au Mondial-2023, en Asie (en Indonésie, au Japon et aux Philippines). En bon capitaine, Gorgui Sy Dieng a incarné pleinement son leadership aussi bien sur le parquet qu’en dehors. Le pivot des Spurs de San Antonio a rendu une copie remarquable lors des trois dernières sorties des Lions. Il est le joueur le plus utilisé par Ngagne DeSagana Diop avec 87,33 minutes jouées en trois rencontres. Il est l’auteur de 52 points en trois matches, soit 22,41 % des 232 points inscrits par l’équipe durant le tournoi.

Il a été retenu par la Fiba/Afrique parmi les cinq joueurs qui ont été les plus en vue durant la 3e journée dans les deux poules du 2e tour, à Abidjan et à Monastir. Gorgui est désigné comme celui qui a ‘’montré la voie’’ à son équipe, lors de la victoire (90-71) contre le Cameroun. Dieng a réalisé un double-double (15 pts, 13 rebonds) et la 2e meilleure évaluation du match (+24).

Ce n’est pas une première, pour le natif de Kébémer, de figurer dans le top 5. Il l’a aussi été à l’issue de la première journée, quand les Lions ont infligé au Soudan du Sud sa première défaite dans la compétition (69-66). L’ancien pensionnaire des Timberwolves du Minnesota avait inscrit 17 points et récupéré 15 rebonds pour une évaluation de +27.

Branco et Mbaye Ndiaye, au nom de la jeunesse

Branco Badio fait partie des joueurs qui avaient manqué la 3e fenêtre des éliminatoires à Alexandrie, en Égypte. Son retour a fait beaucoup de bien à l’équipe du Sénégal. L’arrière de Baxi Manresa, en Espagne, fait partie des jeunes qui se sont le plus illustrés dans l’équipe du Sénégal. Il s’est surtout fait remarquer durant le match contre le Cameroun. L’ancien joueur des Saltigués de Rufisque a été très précieux dans le jeu offensif sénégalais. Il a inscrit 22 points dont 3 tirs primés et distribué 8 passes décisives. Cette belle prestation lui a valu la meilleure évaluation du match (27) devant Gorgui Sy Dieng. Il est d’ailleurs le 2e joueur le plus utilisé durant le tournoi de Monastir avec 86,21 minutes jouées (48 pts) en trois matches.

Mbaye Ndiaye, également, a bien joué sa partition. L’ailier de Blois Basket 41 a été d’un grand apport face au Soudan du Sud, grâce à sa combativité et sa jeunesse. Auteur de 11 points, il a récupéré 9 rebonds dont 6 défensifs et 3 offensifs. Il a d’ailleurs été le plus utilisé durant ce match avec 33,05 minutes jouées.

Même si ses statistiques ne sont pas des plus impressionnantes, Jean-Jacques Boissy a apporté sa pierre à l’édifice. Contre le Cameroun, il a fait passer au meneur des Lions indomptables, Paris Lee, un après-midi désagréable. Mettant la pression haute sur l’Américain naturalisé camerounais, il a pu intercepter deux de ses balles. L’arrière de Bàsquet Cornellà, en Espagne, a distribué 4 passes décisives et a inscrit 4 points face au Cameroun.

