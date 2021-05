Le tirage au sort de la 10e édition de la Coupe d’Afrique de Beach Soccer 2021 a été effectué, ce jeudi matin, au Caire, en Egypte. Le Sénégal, hôte de la compétition, est placé dans le groupe A, en compagnie de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Les adversaires du Sénégal à la Coupe d’Afrique de Beach Soccer, qui se tiendra à Dakar du 23 au 30 mai 2021, sont désormais connus. Après le tirage au sort, les Lions du foot de plage sont logés dans la poule A, avec des adversaires de petits calibres, plus ou moins inconnus.

En effet, à part la Tanzanie battue par le Sénégal à la Can-2018 en Egypte sur le score de 12 buts à 2, les autres équipes sont méconnues du Sénégal. Il s’agit de la RDC et de l’Ouganda. ‘’On a des adversaires inconnus ; c’est très difficile de trouver des informations sur eux, mais on va continuer de chercher et se préparer en conséquence’’, révèle Ngalla Sylla, entraîneur des Lions.

Le Sénégal défendra son titre sur ses terres, un exercice que Ngalla Sylla compte réussir. ‘’On s’attend à des matchs difficiles. C’est à nous de préparer les gosses sur le plan mental, parce que, psychologiquement, ça ne sera pas évident. Mais on fera le maximum pour conserver ce titre’’, assure-t-il.

Première équipe africaine au classement mondial et détentrice du record de trophées gagnée (5), le Sénégal sera l’équipe à battre dans cette compétition africaine à laquelle participeront 8 nations africaines. Une situation dont prend conscience le sélectionneur national. ‘’Nous serons très attendus. C’est toujours comme ça quand des équipes rencontrent le champion en titre. C’est à nous de mettre le paquet’’, confie Ngalla Sylla.

Les coéquipiers d’Al Seyni Ndiaye sont en préparation depuis des mois. Ils ont battu le Maroc récemment en match amical à trois reprises. Cependant, ils entament la phase finale avec des forfaits pour blessure. Les Lions ont perdu Baldé, victime d’une fracture à l’orteil, et le deuxième gardien Amadou Ba, aussi victime d’une fracture à la main.

Dans la poule B, on retrouve l’Egypte, le Mozambique, le Maroc et les Seychelles. Les deux finalistes de cette compétition représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de la discipline qui aura lieu cette année en Russie.

COMPOSITION DES POULES Groupe A : Sénégal, RD Congo, Ouganda, Tanzanie Groupe B : Égypte, Maroc, Mozambique, Seychelles

SOKHNA ANTA (STAGIAIRE)