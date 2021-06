Tombeur du Portugal (1-0), dimanche, en 8es de finale de l'Euro, la Belgique a terminé la rencontre sans ses deux stars, Kevin De Bruyne (30 ans, 80 sélections et 21 buts) et Eden Hazard (30 ans, 110 sélections et 32 buts), blessées.

Selon le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, le tournoi n'est pas terminé pour le milieu offensif de Manchester City et l'ailier du Real Madrid. "Il n’y a pas de dommages structurels majeurs.

Ça veut dire que leur tournoi est toujours d’actualité et n’est pas fini pour eux", a précisé l'entraîneur espagnol face à la presse. Une bonne nouvelle pour la Belgique, qui défie l'Italie, vendredi (19h), à Munich, pour une place dans le dernier carré.