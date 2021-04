Bernie Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, est mort à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison, ont rapporté hier plusieurs médias américains. Il souffrait depuis plusieurs années de diverses affections, notamment rénales. La fraude pyramidale - "à la Ponzi" - de cette figure de la finance new-yorkaise, mise au jour en décembre 2008, consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens.

Le montant des fonds détournés est estimé à $ 64,8 milliards, soit 54,2 milliards d'euros au cours actuel. La "pyramide de Ponzi" a fait plusieurs milliers de victimes mêlant simples particuliers, personnalités des affaires, de la culture et des médias, organisations caritatives, fonds de pension et fonds d'investissement. Le mécanisme frauduleux était très simple, puisqu'il consistait à promettre des taux de rentabilité annuelle à deux chiffres en distribuant des "intérêts" puisés en fait dans les capitaux apportés par de nouveaux clients.

La fraude avait été révélée à l'automne 2008 aux autorités par les deux fils de Bernard Madoff, qui n'étaient pas complices, alors que la chute des marchés financiers provoquée par la faillite de Lehman Brothers incitait de nombreux épargnants à vouloir récupérer en urgence leur épargne. L'affaire avait mis au jour des failles dans les mécanismes de surveillance de la Securities and Exchange Commission (Sec), le gendarme des marchés américains, accusée d'avoir bâclé des enquêtes, par incompétence ou négligence, malgré des signaux d'alerte répétés et des plaintes dès les années 1990. "A plusieurs reprises, lors de réunions avec la Sec, je me suis dit : Ils m'ont eu", avait dit Bernard Madoff à ses avocats, lors d'entretiens en prison, selon la chaîne de télévision ABC.