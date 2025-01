Après 17 mois à la tête du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul (CAY), le commissaire Diame Y. Fall est affecté à la police de Pikine, à Saint-Louis. Mais il a fait un beau parcours à son précédent poste, en menant une lutte accrue contre l’insécurité. Au total, en 2024, ses hommes et lui ont pu arrêter 2 582 personnes pour divers délits. Il a aussi eu à enregistrer 188 accidents, dont 115 matériels, 68 corporels et cinq mortels.

Le 14 août 2023, le commissaire de police Diame Y. Fall a été nommé par la plus haute autorité policière d’alors comme le patron du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul. Il y a de cela quelques semaines, il a quitté cette entité de la police nichée en banlieue dakaroise, pour être affecté au commissariat de police de Pikine, à Saint-Louis.

Hier, dans la matinée, il a passé le témoin à son successeur, en présence du commissaire central de Guédiawaye Bodian. Occasion pour ‘’EnQuête’’ de revenir sur le bilan du commissaire Sarr, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans toutes ses formes au niveau de cette partie de la banlieue dakaroise.

Selon nos informations, durant l’année écoulée, le commissaire Fall a eu, avec ses hommes, à interpeller 2 582 personnes. Parmi elles, 2 554 ont été déférées au parquet pour divers délits. Ainsi, 442 d’entre elles ont été arrêtées pour ivresse manifeste publique, vol et trafics illicites de stupéfiants. Ce sont les délits pour lesquels il y a plus de répression. En outre, 1 000 individus ont été arrêtés pour ivresse manifeste publique. Il y a eu 74 cas de trafics illicites de stupéfiants qui ont été recensés et 71 cas de vol. Pour les vérifications d’identité, 1 140 personnes ont été arrêtées. Aussi, y a-t-il 43 personnes qui ont été arrêtées pour associations de malfaiteurs, 38 pour usage de drogue, 34 pour port d’arme prohibé, 21 pour violences et voies de fait, 15 pour escroquerie, 12 pour diffamation et injures, 11 pour abus de confiance, 10 pour destruction de biens appartenant à autrui, neuf pour menaces de mort et huit pour infraction contre la famille et l’enfant.

Les homicides involontaires sont au nombre de sept, contre sept cas d’outrage et rébellion, six cas d’attentats aux mœurs (viol, attentat à la pudeur et pédophilie). Les délits liés à l’homicide volontaire, au recel, au vol aggravé, à la rixe sur la voie publique, à l’infanticide, à la mise en danger de la vie d’autrui, au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, à la corruption et aux infractions liées aux technologies de l’information ont été ceux pour lesquels il y a eu moins d’arrestations.

En 2024, le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a aussi eu à enregistrer 188 accidents, dont 115 accidents matériels, 68 accidents corporels et cinq accidents mortels, d’après nos interlocuteurs.

CHEIKH THIAM