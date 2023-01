C’est désormais officiel. L'axe Aéré Lao - Yaré Lao – Labgar - Linguère va revêtir le bitume. Les travaux ont été lancés, samedi, par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Mansour Faye, qui a procédé à la pose de la première pierre, en présence du maire d’Aéré Lao Mountaga Sy.

Cette route nationale est attendue pour renforcer l'accessibilité et contribuer au désenclavement du Ferlo et des zones à fort potentiel sylvo-pastoral et renforcer le désenclavement de l’île à Morphil. La durée des travaux est estimée à 24 mois, pour un coût global de 36 milliards F CFA. La route sera construite sur une longueur totale de 147 km et une largeur finie de 7,20 m.

La cérémonie a permis à l’édile de la commune et à ses hôtes de s’offrir un bain de foule. Puisque ce sont des milliers de personnes qui sont venues manifester leur joie. La commune d’Aéré Lao a ainsi vibré au rythme de l’Alliance pour la République. C’est dans cette ambiance que le maire Mountaga Sy et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ont réitéré les ambitions du président de la République pour cette partie du pays.

Ainsi, le ministre Mansour Faye s’est engagé à mettre en œuvre le programme spécial de désenclavement. Le directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, après avoir fait l'exposé de la vision du président de la République et rappelé quelques-uns de ses réalisations, a fait une incursion dans la politique, pour réclamer un autre mandat pour son mentor.

‘’Macky Sall est le choix du peuple, le choix de la raison et de l’émergence… Et c’est mon candidat pour 2024’’, a-t-il lancé à la foule des grands jours.

AMADOU FALL