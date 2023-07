BNDE-CNES 

C'est une étape décisive dans la collaboration entre la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), pour le financement et l'accompagnement des membres de cette confédération. En effet, les deux entités ont procédé, hier, à la signature d’une convention.

Ainsi, la BNDE, institution financière engagée dans le développement économique du Sénégal, met à la disposition de la Cnes son réseau de caisses, d’agences et de guichets et son expertise. Également, la banque offrira des conditions préférentielles de tenue de compte et des financements adaptés et innovants aux membres de la Cnes. En contrepartie, la Cnes s'engage à informer en continu l'ensemble de son réseau des modalités de mise en œuvre de la présente convention et des dispositions réglementaires arrêtées. Elle devra également promouvoir la bancarisation auprès de ses membres dans les livres de la BNDE et devra faire un plaidoyer pour la domiciliation de ressources.

'’Dans un esprit de synergie, la BNDE et la Cnes mettront en place des programmes d'inclusion financière des jeunes entrepreneurs à travers le programme 'Cnes Junior'. De plus, la Cnes encouragera et facilitera le financement de ses membres auprès de la BNDE, en mettant en place des guichets spécifiques en fonction des secteurs d’activité identifiés d'un commun accord'', explique-t-on dans une note reçue à ‘’EnQuête’’.

Cette convention de partenariat, dit-on, symbolise l'engagement résolu de la BNDE et de la Cnes à contribuer activement au développement économique et social du Sénégal en soutenant les entreprises et les jeunes entrepreneurs. Les deux institutions se réjouissent d'unir leurs forces pour ''créer un environnement propice à l'épanouissement des entreprises nationales, des particuliers et des ressortissants de la diaspora''.