RÉACTIONS

Souleymane Mbaye (Président de la Ligue professionnelle de boxe)

‘’La qualité de la boxe sénégalaise est à saluer’’

‘’Sur le plan technique, on a montré qu'on avait du talent. On a pu reproduire ce qu'on avait fait l'année dernière. Mais au-delà, on voulait vraiment le faire au Sénégal afin que les Sénégalais soient fiers. On vise les Jeux olympiques parce qu'à l'échelle internationale, le Sénégal, voire l'Afrique, devrait remporter des médailles, puisque les talents sont là. Ce soir, on a pu le montrer, vu le nombre des médailles. Dans la catégorie des 75 kg, le Sénégal a eu des boxeurs qui n'ont pas eu d'adversaires : Diarga Baldé et Alphonse Mendy. Donc, des médailles en moins. Au-delà des médailles, la qualité de la boxe sénégalaise est à saluer.’’

Mouhamed Tafsir Ba (médaillé d’or 86 kg)

‘’Notre souhait, c'est d'apporter une médaille olympique’’

‘’Mon adversaire était au sommet et plus expérimenté que moi lors de notre première rencontre. Aujourd'hui, je maîtrise les techniques. Je lui ai montré ma détermination à gagner ce combat. Et je veux être le meilleur. Les entraînements étaient très durs. D'ailleurs, je venais d'un autre combat professionnel en MMA. C'est à la suite de cela que j'ai enchaîné en rejoignant le regroupement. La boxe nécessite beaucoup de sacrifices et de concentration. C'est un sport complet, qui exige de la discipline et de travailler le mental. En perspective, nous comptons participer aux éliminatoires des Jeux olympiques 2024 et se qualifier. Notre souhait, c'est d'apporter une médaille olympique pour le Sénégal.’’

Pape Mamadou Sow (54 kg)

‘’Sans les compétitions, le combattant perd ses repères’’

‘’Le combat était très difficile. Mon adversaire était en France où il s’est préparé. Il a bénéficié d'une bourse du Comité olympique. Moi, je me suis entraîné ici, mais je n'ai manqué aucune compétition. Récemment, j'ai eu un combat professionnel au Burkina Faso. C'est après ce combat que j'ai rejoint l'équipe nationale du Sénégal. Ce qui m'a permis de m'adapter lors des préparatifs. Depuis lors, j'ai maintenu le même rythme pour rester compétitif. Les compétitions sont importantes pour un athlète. Sans cela, le combattant perd ses repères sur le ring.’’