Plus victime que coupable ? Baye Modou Fall dit Boy Djiné a convaincu l’ASRED de la première supposition. Au niveau de l’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociales des Détenus, l’on « estime que Baye Modou Fall, une énième victime des longues détentions préventives, est injustement gardé en prison et ce depuis 2010, alors qu’il était mineur, d’autant plus qu’il n’a jamais tué personne ».

Celui qui s’est récemment échappé de la prison de Rebeuss, a été retrouvé et remis aux arrêts, alors qu’il réclame un procès, depuis 10 ans. Raison pour laquelle l’ASRED invite « les autorités judiciaires à assumer leur responsabilité en le traduisant en jugement dans un délai raisonnable ». Dans le communiqué remis à EnQuête, l’ASRED rappelle que « Baye Modou Fall avait 6 dossiers pendants devant la justice dont il a gagné les 5.

Ainsi, il ne lui restait donc qu’un seul dossier, car le procureur avait interjeté appel. Actuellement, il lui reste un seul dossier en attente de jugement pour cause de vice de forme. Ce qui est totalement injuste. D’ailleurs, pour réparer cette injustice flagrante Maître Doudou Ndoye s’est constitué à titre bénévole rejoignant du coup son avocat Maître Abdoulaye Tall ». Boy Djiné n’est malheureusement pas un cas isolé. Bien au contraire, son cas est le symbole des prisonniers vivants en situation de détention provisoire. D’ailleurs, informe l’ASRED, « certains détenus qui sont à la Mac de Thiès et Mbour sont, d’après nos informations, dans la même enseigne, étant donné que leurs dossiers se sont perdus ».

Estimant que les chiffres publiés sur la question ne sont pas conformes à la réalité et que le président de la République n’avait pas la même information, l’ASRED suggère à Macky Sall de faire une visite inopinée à la prison de Rebeuss et au camp pénal pour constater de visu que des générations sont en train d’y être sacrifiées. Et pour plus de détails sur la question, l'association informe qu’elle tiendra une conférence de presse avec la famille de Boy Djiné, au siège d’une organisation de la société civile.