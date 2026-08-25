Un impressionnant braquage s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Mbour. Une quinzaine d’individus encagoulés et lourdement armés ont attaqué un point de transfert d’argent, profitant d’une forte pluie et d’une coupure d’électricité. Les malfaiteurs auraient pris la fuite avec un butin estimé à 76 millions de francs CFA, après avoir utilisé plusieurs véhicules volés.

Les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin, au lieu-dit Croisement Kaolack, à proximité d’une agence bancaire de la place. Selon les informations en notre possession, une quinzaine d’hommes encagoulés et armés ont fait irruption dans un point de transfert d’argent appartenant au sieur Cheikh Dramé.

Profitant de la pluie battante et d’une coupure d’électricité, les malfaiteurs auraient mené leur opération dans une grande confusion. Des coups de feu auraient été tirés, provoquant la panique dans le secteur. Le commando aurait réussi à s’emparer d’une somme estimée à 76 millions de francs CFA avant de prendre la fuite.

Le braquage aurait été précédé du vol d’un Toyota Hilux appartenant à Amadou Bâ, habitant le quartier ONCAD. Mais le véhicule serait tombé en panne, obligeant les malfaiteurs à l’abandonner. Ils auraient ensuite volé un pick-up blanc à Espagne, qui aurait servi à leur déplacement jusqu’au lieu du braquage. Dans la même nuit, un Mitsubishi L200 immatriculé AA-256-HG, appartenant à M. Ngor Ndiaye, originaire de Toucar (Fatick), a également été signalé volé aux alentours de 3 heures du matin.

Autre élément troublant dans cette affaire : aucune image exploitable des braqueurs n’aurait été enregistrée par les caméras de surveillance situées à proximité, notamment celles de l’agence bancaire en question. La coupure d’électricité survenue au moment des faits aurait empêché le fonctionnement normal du dispositif de vidéosurveillance, privant ainsi les enquêteurs d’un précieux moyen d’identification.

Aux dernières nouvelles, le véhicule de M. Ngor Ndiaye a été retrouvé à Gandigal. Une enquête a été ouverte au poste de police de Diamaguène (Mbour) afin de faire la lumière sur cette série de vols de véhicules et sur le braquage du point de transfert d’argent. Avec un commando d’une quinzaine d’hommes, des armes à feu, une coupure d’électricité, une pluie intense et un butin estimé à 76 millions de francs CFA, cette affaire suscite de nombreuses interrogations et mobilise les enquêteurs.

Pape Mbar Faye