La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) est secouée par une série de critiques suite à des difficultés relevées par un groupe de joueuses bloquées à Mexico depuis l’élimination de l’équipe au Tournoi de pré-qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La campagne des Lionnes du basket au Tournoi de pré-qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 s’est transformée en odyssée. Après l’élimination marquée par trois défaites en autant de sorties, face au Canada, au Mexique et aux Philippines, l’équipe nationale a dû faire face à des couacs logistiques pour le retour au bercail. Le groupe a été scindé en deux avec une première vague de joueuses arrivées ce dimanche à Dakar. Quatre autres, Madjiguène Sène, Dioma Kane, Nogaye Diagne et Sabou Guèye, sont toujours bloquées à Mexico en attente de leur vol pour rallier la capitale sénégalaise.

C’est ce lundi qu’elles devraient quitter le Mexique, mais n’arriveront au pays que mercredi prochain. Apparemment, ce n’était pas le début de leur calvaire. Déjà à leur arrivée dans la capitale mexicaine, ces joueuses ont rencontré beaucoup de difficultés. Face à ces impairs, elles sont sorties de leur mutisme pour dénoncer la situation qu’elles vivent, notamment des problèmes liés à leurs billets et leurs visas. C’est Madjiguène Sène qui a lancé l’alerte.

La pivot des Lionnes a fait un direct sur les réseaux sociaux pour exprimer son ras le bol. ‘’Peut-être que je ne suis pas la joueuse qui vous fera gagner des matchs en marquant 15 ou 20 points, mais cela m’est égal.

Les dirigeants devaient avoir la décence de se taire plutôt que de chercher à négocier, de trouver des alibis ou de mettre à mal les joueuses avec la population. À l’aéroport, les entraîneurs étaient impuissants face à la situation, ils n’en sont pas responsables. J’ai dû moi-même débourser de ma poche pour payer à manger aux filles.’’

La situation semblait déjà tendue dans la délégation sénégalaise. Dans une publication sur Instagram, Dioma Kane dite ‘’Didi’’ a revendiqué le droit des joueuses à s’exprimer, à poser des questions et à faire entendre leur voix.

Les fédéraux dans le déni

Face à ces récriminations, la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a publié un communiqué pour tout nier. Selon les fédéraux, ‘’aucun retard’’ n’a été enregistré dans le programme de retour de l’équipe, qui était initialement prévue pour l’ensemble de la délégation ce lundi 24 août 2026.

La note explique qu’après l’élimination de l’équipe, la Fédération a entrepris des démarches pour avancer le retour. Ce qui a été fait grâce à la collaboration avec Air France pour le premier groupe. Par contre, les choses se sont compliquées pour le second groupe. En raison de l’itinéraire via Casablanca-São Paulo, il n’a pas été possible de modifier la date du 24 août. La FSBB soutient avoir pris toutes les dispositions pour assurer aux joueuses un hébergement dans un hôtel cinq étoiles à proximité de l’aéroport de Mexico. Les bagages arrivés en retard au Mexique ont tous été récupérés par leurs propriétaires, selon le communiqué.

Les dirigeants disent avoir mis à leur disposition une aide financière pour leur permettant d’acheter des effets personnels, en attendant la livraison de leurs bagages. L’itinéraire Casablanca-São Paulo était, selon les fédéraux, la seule option disponible pour rejoindre le Mexique sans transiter par l’espace Schengen. Lors de toutes les escales longues, la Fédération assure avoir veillé à loger les joueuses dans des hôtels ou des salons VIP.

Ce nouvel épisode risque de rendre les choses compliquées pour Cheikh Sarr, qui doit réussir à remobiliser ses joueuses pour les prochaines échéances.

LOUIS GEORGES DIATTA