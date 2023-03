Des citoyens interrogés par nos soins ont tous salué cette ‘’bonne nouvelle’’, se réservant, toutefois, le droit de croire qu’il s’agit simplement d’une ‘’promesse de campagne électorale déguisée’’.

Au lendemain de l’annonce, par le président de la République, de la décision d’injecter 400 milliards F CFA d’investissement triennal (2023-2025) pour booster le développement de la région, lors du Conseil présidentiel de développement territorialisé, les populations de la capitale du Pakao se sont réveillées comme d’habitude. Tous vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Seuls le bouclage de l’accès à la gouvernance et de la mairie ou encore les déplacements de nombreuses voitures rutilantes dans la ville renseignaient de la présence d’hôtes spéciaux. Tout comme la présence des forces de défense et de sécurité (FDS) en nombre, de journalistes et de techniciens des médias. Aux coins des rues et dans les places publiques, cette présence massive des FDS n’effraie pourtant pas. Les populations semblent plutôt préoccupées par la recherche de la dépense quotidienne (DQ).

Assis sur sa moto à proximité de l’Inspection de l’enseignement et de formation (IEF) de la capitale du Pakao, Yves Isaïe Diémé qui attendait un collègue salue cette mesure, mais également la présence du président de la République et de son gouvernement dans la région. ‘’Souvent, ces milliards annoncés vont dans la réalisation d’infrastructures comme nous l’avons constaté après le Conseil ministériel de 2015. On ne les sent pas dans les ménages dont la majorité souffre de la pauvreté. Les populations continuent de tirer le diable par la queue’’, s’empresse-t-il de dire. Monsieur Diémé espère que cette fois-ci, l’impact sera réel au niveau économique et social pour sortir les populations de la précarité.

François Nahékane assis, lui aussi, non loin de M. Diémé, salue, à son tour, cette annonce et les différentes mesures prises lors du Conseil présidentiel territorialisé sur le développement de la région de Sédhiou. ‘’Il s’agit d’une bonne chose pour notre jeune région et j’éprouve une grande joie pour l’annonce de la réalisation prochaine du pont de Temento- Bambali qui portera le nom de l’éminent professeur et ancien maire de Sédhiou Balla Moussa Daffé. Il est vrai que les bonnes routes nous permettent d’écouler facilement la production, mais l’absence quasi chronique d’unités de transformation plombe l’économie de la région, alors que l’énorme potentialité économique dont elle dispose peut nourrir 50 % de Sénégalais’’.

Monsieur Nahékane estime, par ailleurs, que l’État doit faire de la formation des jeunes et des femmes tout comme de l’emploi de cette frange importante de la population, une priorité. ‘’Quand je suis arrivé en 2013 à Sédhiou, il n’y avait pas une route bitumée digne de ce nom. Aujourd’hui, sincèrement, la ville a changé de visage, grâce aux mesures prises par l’État lors du dernier Conseil des ministres. Je prie pour que ce montant de 400 milliards annoncé soit disponible le plus tôt possible pour entamer dans les meilleurs délais les réalisations prévues’’, déclare cette dame qui a préféré garder l’anonymat.

Toutefois, elle déplore le fait que cette annonce soit faite à moins d’un an de la Présidentielle et que cela ne soit ni moins ni plus qu’une promesse de campagne électorale déguisée. ‘’Il est vrai que l’État se caractérise par la continuité, mais est-ce que Macky Sall et son gouvernement seront là dans un an pour réaliser tout cela ?’’, s’inquiète-t-elle, non sans relever que trois ans semblent trop limites pour exécuter tous les projets prévus, d’autant plus que le pays sera bientôt en campagne électorale.

‘’Avant le pont de Marsassoum qui a été inauguré hier, il fallait attendre dix jours pour voir ‘l’horaire’’’

Avis non partagé par Djilly Mbacké qui se présente comme le président des jeunes marabouts de Mbacké trouvé près d’un commerce d’habits. ‘’Je venais très souvent à Sédhiou voir mes talibés. Avant le pont de Marsassoum qui a été inauguré hier, il fallait attendre dix jours pour voir ‘l’horaire’. Quand je venais à Marsassoum, j’attendais huit jours pour trouver une voiture devant me ramener à Touba. Tout ceci pour dire que le président Macky a fait d’énormes efforts dans la région de Sédhiou. Et je crois fermement que les décisions prises seront exécutées dans les délais, parce que ce qu’il promet, il le fait’’, soutient Djilly Mbacké.

Ce fervent ‘’mackyste’’ estime que le président de la République a réussi à faire de Sédhiou ce qu’elle est aujourd’hui. Les populations, dit-il, n'ont rien à envier au reste du pays.

Rappelons que le chef de l’État poursuit sa tournée, entamée lundi dernier, dans la région de Sédhiou. Après le Conseil présidentiel territorialisé consacré au développement de la région et l’inauguration du pont de Marsassoum dénommé pont Famara Ibrahima Sagna le mardi, Macky Sall a présidé, le mercredi, le Conseil des ministres délocalisé et a ensuite procédé à l’inauguration du centre hospitalier régional qui porte le nom de feu le professeur Amadou Tidiane Ba, ancien ministre et maire de Sédhiou.

Hier, le président s’est rendu à Goudomp pour procéder au lancement des travaux de la boucle du Pakao et à l’inauguration de la centrale électrique de Tanaff. Aujourd’hui, il procédera, avant la prière du vendredi, à l’inauguration de la grande mosquée de la capitale du Pakao qui a été entièrement réhabilitée, dans le cadre du Programme de rénovation des édifices du patrimoine historique et des lieux de cultes.

HUBERT SAGNA (ENVOYÉ SPÉCIAL)