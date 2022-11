Alors qu'elle filmait et commentait en direct sur Buurnews le sit-in avorté des membres du Colidep à la place de l'Indépendance (les photos et vidéos circulent dans la toile), la camerawoman de chaine YouTube Buurnews a été sauvagement violentée par les forces de défense et de sécurité.

La direction de la chaine dénonce un acte "barbare" et invite les autorités compétentes à agir, afin que de tels agissements soient bannis dans ce pays qui se veut démocratique.

"Nous rappelons que la presse ne doit aucunement être la cible des forces de l'ordre. Les journalistes, témoins des faits, ne font que remplir leur noble mission d'informer juste et vrai, avec professionnalisme et rigueur. Buurnews interpelle enfin l'ensemble des associations de presse (Cap, Synpics, CJRS...) sur cette énième agression dont sont victimes les reporters sur le terrain", écrit la direction dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’.