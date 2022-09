Le ministre des Forces armées a présidé, hier, le 20e office de la commémoration de la tragédie du bateau ‘’Le Joola’’, qui assurait la desserte entre Ziguinchor et Dakar via l’île de Karabane. Il a rassuré les familles des victimes quant à la volonté de l’État de travailler pour vivifier le souvenir des disparus et apporter les réponses les meilleures relativement aux préoccupations des familles et pour le développement de la Casamance.

Comme lors des 19 années précédentes, c’est dans la sobriété, le recueillement et la prière que la région de Ziguinchor a célébré le 20e anniversaire du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’. Dépôt de gerbes de fleurs, d’abord au cimetière de Kantène, à la périphérie de la capitale méridionale du pays, sur l’axe Ziguinchor - Bissau, ensuite le même rituel à la gare maritime de Ziguinchor en plus de la remise de distinctions, a rythmé la cérémonie. C’était en présence de nombreux parents des victimes, mais également du ministre des Forces armées qui conduisait la délégation officielle.

À l’occasion, M. Sidiki Kaba a indiqué que l’État du Sénégal, dans sa dynamique de préservation du devoir de mémoire, est en train de réaliser le mémorial-musée ‘’Le Joola’’ dont le chantier est en cours d’exécution. ‘’Ce monument symbolique constitue un point essentiel dans l’esprit du devoir de mémoire nous liant aux disparus ainsi qu’à leurs familles et témoigne de la solidarité agissante de l’État et de la nation tout entière à l’endroit des victimes, rescapés et familles éplorées du ‘Joola’’’, a-t-il déclaré. Selon lui, ce mémorial-musée vient s’ajouter aux significatives préoccupations des familles, déjà satisfaites, dont la dernière est l’indemnisation, l’année dernière, des orphelins non déclarés pupilles de la nation.

Concernant les autres préoccupations soulevées par les familles des victimes et rescapés du naufrage et qui concernent principalement le renflouement de l’épave, la question de la vérité et de la justice ainsi que de la prise en charge psychosociale des parents des victimes, le ministre des Forces armées a souligné que l’État continuera à travailler, avec le Collectif de coordination des familles des victimes pour vivifier le souvenir des disparus et apporter les réponses les meilleures pour un développement durable de la Casamance. À l’en croire, l’État apportera son concours à la mise à disposition d’objets de valeur tirés du bateau pour faire du mémorial un lieu symbolique permettant de garder, d’une part, les disparus toujours présents dans les esprits et dans les cœurs et, d’autre part, de conserver de roses souvenirs impérissables, ainsi que de toujours faire notre introspection pour nous départir des mauvaises habitudes qui sont à la base de cette catastrophe.

Dans cette optique, le ministre Sidiki Kaba a relevé que des fresques, ainsi que des documentations audiovisuelles et écrites mentionnées par le président de l’Association nationale des familles des victimes et rescapés du ‘’Joola’’ lors de son discours, constitueront un habillage approprié du mémorial-musée qui, à cet effet, jouera un rôle majeur dans la préservation du devoir de mémoire collectif. C’est pourquoi il invite, d’ores et déjà, à tous d’honorer ce monument qui a pour vocation de rappeler inlassablement que le naufrage du ‘’Joola’’, durement vécu, ne devrait plus se répéter.

De l’avis du ministre, le devoir de mémoire, célébré hier, est fondamental pour le pays. ‘’Il nous incite à demeurer un peuple uni et fraternel profondément attaché aux valeurs de civisme et de solidarité, à notre histoire commune et à cultiver le sens de la responsabilité individuelle et collective pour préserver, pleinement, notre sécurité commune. Il participe, incontestablement, aux efforts de construction de notre nation pour que l’idéal de fraternité prenne corps dans la réalité de notre vécu quotidien. Ce devoir de mémoire contribue aussi à consolider notre commun vouloir de vivre commune dans une société sénégalaise unie, harmonieuse et inclusive’’, a conclu le ministre Sidiki Kaba qui a été élevé, comme certains, au grade de chevalier du ‘’Joola’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)