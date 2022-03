Après Chelsea en 2014, le Barça en 2017, Manchester United en 2019, le PSG a connu une quatrième désillusion européenne avec cette défaite 3-1 à Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Autant de revers qui n'ont rien appris aux Parisiens, toujours aussi fébriles mentalement.

Il paraît que l’on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Un proverbe qui ne s’applique visiblement pas à Paris qui n’apprend décidément pas de ses erreurs années après années. Et ce match face au Real Madrid entre donc dans le panthéon de la lose du PSG en Coupe d’Europe où il rejoint ceux face à Chelsea en 2014, Barcelone en 2017 et Manchester United en 2019. Pourtant, entre-temps il y a eu des changements d’entraîneur, des recrutements à plusieurs dizaines de millions d’euros et même une finale de Ligue des champions. Preuve que le problème est peut-être ailleurs. Et surtout qu’il est très profond.

Une erreur et tout déraille

Les supporters ont beau avoir connu toutes les désillusions européennes avec le PSG, lorsque Kylian Mbappé ouvre le score, pas grand monde n’imaginait un tel scénario à l’arrivée. Il faut dire qu’à ce moment-là, Paris menait 2-0 sur l’ensemble des deux confrontations et le Real Madrid semblait être au fond du trou. Pourtant, les premières minutes du match avaient déjà laissé entrevoir une légère fébrilité chez les Parisiens lorsque les Merengues ont pressé dès le coup d’envoi. Finalement, l’orage est passé à côté et la confiance est revenue avec le but de Kylian Mbappé. Sauf qu’une fois encore, il a fallu d’une seule erreur pour que tout s’écroule. Alors oui la faute de Gianluigi Donnarumma, qui aurait dû envoyer une ogive dès qu’il a reçu le cuir dans les pieds, est grossière. Mais il n’en reste pas moins qu’à ce moment-là, il n’y a que 1-1 et Paris tient toujours sa qualification. Il n’y avait donc pas de quoi paniquer.

Problème : personne - ni le capitaine Marquinhos, ni un autre joueur, ni Mauricio Pochettino - n’a recadré l’équipe pour lui dire de se calmer. Au contraire, les têtes étaient baissées, la peur se lisait dans le regard et les corps parisiens. Pourtant, de nombreux d’entre eux n’étaient pas là lors des dernières désillusions. Mais visiblement ils se sont très vite imprégnés de la culture de la lose du club. Et ce qui devait arriver, arriva. Karim Benzema double la marque - là encore le PSG n’était pas éliminé - avant de profiter d’une grossière erreur de Marquinhos pour claquer un triplé et mettre au tapis Paris qui ne se relèvera pas et qui ne se battra même pas pour tenter d’arracher la prolongation dans le dernier quart d’heure.

À qui la faute ?

Les erreurs de Donnarumma et de Marquinhos sont symptomatiques du mal profond dont souffre le PSG lors des matchs à élimination directe de Ligue des champions. Fiables depuis le début de la saison, l'Italien et le Brésilien ont brutalement fauté. Mais ce ne sont pas les seuls. S’ils n’ont pas causé de but sur un mauvais geste, Lionel Messi, Neymar, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe et dans une moindre mesure Nuno Mendes ont aussi leur part de responsabilité. Surtout les deux premiers cités qui auraient dû, avec leur expérience, prendre les choses en main. Avec et sans le ballon. Sauf qu’ils ont préféré baissé la tête et arrêté de courir. Finalement, l’erreur de Mauricio Pochettino a peut-être été de sortir Leandro Paredes à 1-1. Alors oui, l’Argentin, averti très tôt dans la rencontre, aurait peut-être fini par prendre un rouge, mais cela aurait peut-être donné une envie de révolte des Parisiens.

Le PSG va-t-il enfin apprendre dans la défaite comme le veut l’expression ? Ou alors va-t-il, comme ont commencé à le faire Pochettino et Leonardo, tout mettre sur le dos de l’arbitrage ? À moins que ce ne soit encore de la faute du niveau du championnat de France qui ne permet pas à Paris d’être prêt pour ces matchs de Ligue des champions ? Pourtant, c’est en Ligue 1 que le PSG a perdu lors de ses deux derniers déplacements à Nantes et à Nice... Depuis cet été, le monde entier se demande pourquoi Kylian Mbappé irait dans un Real Madrid en fin de cycle alors qu’il aurait tout à Paris. La réponse se trouve peut-être dans ce match. Car après l’ouverture du score de l’attaquant français, le Real Madrid, lui, n'a pas tremblé. Pourtant, la mission était devenue très compliquée. Peut-être savait-il que le Paris Saint-Germain restera toujours le Paris Saint-Germain. Avec ou sans Lionel Messi.

