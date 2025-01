33 buts à la pause, 64 au coup de sifflet final, cet ultime round de la phase initiale de la Ligue des champions a été riche en émotions. Au choix : Manchester City est revenu de l’enfer face au Club Bruges, Liverpool est tombé chez le PSV, l’Atalanta a contrarié le Barça ou Benfica a fait flancher la Juve chez elle.

Manchester City, le come-back de la soirée

Le City de Pep Guardiola a bien failli tout perdre : à la mi-temps, les Citizens avaient la tête dans le vide en étant menés à la maison à la suite d’un contre assassin de Raphael Onyedika avant la pause (0-1, 45e). Alors, Pep a dû faire de la magie – ou plus simplement dégager Gündoğan pour lancer Savinho. Et ça a payé direct, car Kovačić prend son destin en main, récupère la balle à la ligne médiane, fonce tout droit, lâche une praline du droit et montre la voie (1-1, 53e). La suite, c’est un tapis rouge : Ordóñez acquiesce avec un contre-son-camp (2-1, 62e), puis Savinho contrôle de la poitrine, enchaîne du droit au premier poteau et valide le hold-up (3-1, 77e). City respire et grimpe à la 22e place. Bruges s’accroche malgré cette défaite à la 24e et dernière place qualificative. Tout le monde est content !

Barça-Atalanta, le choc a tenu ses promesses

Affiche la plus sexy de la soirée lors de l’affichage du menu, la partie entre les Blaugrana et les Bergamasques a accouché d’un nul (2-2) qui prive les hommes de Hansi Flick de la première place du classement. Impossible de passer à côté du pion de Lamine Yamal, du chef-d’œuvre saupoudré d’un double contact d’Éderson ou encore de l’égalisation en fin de rencontre signée… Mario Pašalić, l’ancien Monégasque. L’Atalanta est taquine, mais elle aussi peut avoir des regrets : elle termine neuvième, et devra donc passer les barrages pour continuer son rêve européen.

Benfica double la Juve et allume la clim’

On les pensait frustrés de leur combat au sommet face au Barça, que nenni : les Benfiquistes ont maîtrisé sans trop trembler une bien terne Juve sauce Thiago Motta grâce à des golazos de l’inarrêtable Vangélis Pavlídis, épaulé dans cette tâche par Kerem Aktürkoğlu, pour dépasser leur adversaire du soir au classement final : Benfica, 16e, 13 points. Juventus, 20e, 12 points. C’est donc ça, mettre son adversaire dans le rétro ?

Griezmann, le Français de la soirée

Si l’Atlético s’est baladé à Salzbourg (4-1) – comme tout le monde en fait –, il le doit beaucoup une nouvelle fois à Antoine Griezmann. Auteur d’un doublé, Grizou remonte ainsi à la cinquième place du classement des buteurs de cette C1 avec six pions au total. Comme son coéquipier Julián Álvarez, Florian Wirtz, Harry Kane, Jonathan David, Erling Haaland et Viktor Gyökeres. Jolie brochette.

Le choke de la soirée pour… l’AC Milan

Imagine : t’es sur une série de cinq victoires en Ligue des champions, t’as roulé sur le Real (3-1), t’as 15 points au compteur, et il te faut juste un misérable point pour assurer ta qualif en huitièmes. Tranquille, non ? Eh bah non. Tout avait déjà mal commencé avec un but croate, l’œuvre de Martin Baturina. Puis le Milan a vu rouge, la faute à Yunus Musah, l’égalisation de Christian Pulisic ne change rien, car Marko Pjaca s’en est allé crucifier Mike Maignan sur une frappe croisée (2-1). Finalement, le Dinamo repart les mains vides avec une 25e place, Milan se contente du numéro 13.

Hey, mais personne n’a maté Young Boys-Étoile rouge de Belgrade ?

Non diffusé dans ce multiplex géant du fait de son sponsor (Plus500), qui était celui de l’Atalanta par le passé, Young Boys-Étoile rouge de Belgrade n’attirait pas les foules, puisque les deux formations étaient d’ores et déjà éliminées au coup d’envoi. Petite sucrerie quand même pour les courageux qui se sont rués au Stadion Wankdorf, le bijou de Guelor Kanga : servi en retrait par Seol Young-Woo, le milieu offensif international gabonais de l’Étoile rouge a expédié un missile dans la lunette de Marvin Keller. Conséquence : les Suisses terminent leur campagne européenne par un zéro pointé.

Le PSV fait chuter l’ogre Liverpool

Les Néerlandais débarquent dans leur Philips Stadion avec une seule idée en tête : retourner Liverpool, qui a sorti son équipe C pour l’occasion. Pas de Mohamed Salah, mais Cody Gakpo en promenade, tranquille, transforme un penalty pour mettre Liverpool devant. En gestion, les Reds ? Pas le temps, car Johan Bakayoko décide de réveiller tout le monde avec le Puskás du multiplex : feinte de frappe, deux défenseurs qui glissent « à la Van Dijk », missile en lucarne. Les Reds répliquent direct avec Harvey Elliott (40e), mais c’est toujours celui qui a le dernier mot qui remporte l’argument. Juste avant la pause, Ismael Saibari et Ricardo Pepi lâchent deux punchlines imparables et brisent la série de 7 victoires en Ligue des champions d’Arne Slot (3-2). Pas de quoi affoler Liverpool, toujours premier, alors que le PSV s’offre une 14e place, juste devant le PSG. Histoire de.

Morgan Rodgers, reçu 3/3

Morgan Rodgers a dégainé le premier lors de ce multiplex : en cinq minutes, il a marqué deux fois grâce à un tap-in peinard et un parpaing en lucarne pour calmer les Écossais. En face, Adam Idah a eu la même idée. Plat du pied d’abord, tacle rageur ensuite, il s’offre à son tour son propre doublé express. Mais forcément, y en a toujours un qui veut copier les copains, mais qui n’y arrive pas. Ollie Watkins met son pion à l’heure de jeu, mais quand notre Clément Turpin national lui offre son doublé sur un plateau d’argent en sifflant penalty, l’international anglais tire dans son autre pied pour le geste gag de la soirée. Alors, finalement, c’est… Rodgers qui lui montrera comment on fait en terminant le travail. Victoire nette et sans bavure d’Aston Villa (4-2).

Tous les résultats de la 8e journée de la Ligue des champions : PSV Eindhoven 3-2 Liverpool Buts : Bakayoko (35e), Salibari (45e), Pepi (45e+6) pour le PSV // Gakpo (28e SP), Eliott (40e) pour Liverpool Expulsion : Nallo (87e) côté Liverpool Bayern Munich 3-1 Slovan Bratislava Buts : Müller (8e), Kane (63e), Coman (84e) pour le Bayern // Tolić (90e) pour le Slovan Bratislava Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk Buts : Guirassy (17e, 44e), Bensebaini (79e) pour Dortmund // Gomes (50e) pour le Shakhtar Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prague Buts : Wirtz (32e), Tella (64e) pour le Bayer Leverkusen Gérone 1-2 Arsenal Buts : Danjuma (28e) pour Gérone // Jorginho (38e SP), Nwaneri (42e) pour Arsenal FC Barcelone 2-2 Atalanta Buts : Lamine Yamal (47e), Araújo (72e) pour le Barça // Éderson (67e), Pašalić (79e) pour la Dea Manchester City 3-1 Club Bruges Buts : Kovačić (53e), Ordóñez (CSC) (62e), Savinho (77e) pour City // Onyedika (45e) pour le Club Bruges Young Boys 0-1 Étoile rouge de Belgrade But : Kanga (69e) pour l’Étoile rouge Juventus 0-2 Benfica Buts : Pavlidis (16e), Kökçü (80e) pour Benfica Aston Villa 4-2 Celtic Buts : Rodgers (3e,5e, 90e+1), Watkins (60e) pour Villa // Idah (36e, 38e) pour le Celtic Dinamo Zagreb 2-1 AC Milan Buts : Baturina (19e), Pjaca (60e) pour le Dinamo // Pulisic (53e) pour Milan Expulsion : Musah (39e) côté Milan Sturm Graz 1-0 RB Leipzig But : Malić (42e) pour Sturm Graz RB Salzburg 1-4 Atlético de Madrid Buts : Daghim (90e+1) pour Salzburg // Simeone (5e), Griezmann (13e, 45e+1), Llorente (63e) pour l’Atlético Sporting CP 1-1 Bologne Buts : Harder (77e) pour le Sporting // Pobega (21e) pour les Rossoblù Brest 0-3 Real Madrid Buts : Rodrygo (27e, 78e), Bellingham (56e) pour le Real Vfb Stuttgart 1-4 PSG Buts : Pacho (77e CSC) pour le VfB // Barcola (6e) et Dembélé (17e, 35e, 54e) pour Paris Lille 6-1 Feyenoord Buts : Sahraoui (4e), Trauner (38e CSC), Hancko (57e CSC), David (74e), Trauner (CSC) (76e), Cabella (80e) pour le LOSC // Giménez (14e) pour Feyenoord Inter 3-0 Monaco Buts : Martínez (4e SP, 16e, 67e) pour les Nerazzurri Expulsion : Mawissa (12e) pour l’ASM

