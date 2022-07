Le Sénégal s’est adjugé la plus grosse part des distinctions individuelles de la saison, hier, à la 29e édition des Caf Awards tenue à Rabat, au Maroc. Sadio Mané est sacré Meilleur joueur africain de l’année, pour la 2e fois successive, devant Mohamed Salah et Edouard Mendy. Aliou Cissé a remporté le trophée du Meilleur entraineur de l’année, l’équipe nationale, Pape Matar Sarr et Pape Ousmane Sakho ont été élus respectivement Meilleure équipe nationale de l’année, Meilleur jeune joueur et Auteur du plus beau but.

Après deux ans et demi d’attente, les Caf Awards sont de retour, cette année, au Maroc. Sans surprise, Sadio Mané a remporté le Ballon d’or africain hier à Rabat. L’attaquant des Lions est sacré Meilleur joueur africain de l’année pour la 2e fois d’affilée, après celui de 2020 en Égypte. Il égale à ce titre El Hadj Diouf, double Ballon d’or africain (2001 et 2002). Il s’invite également à la même table que les légendes africaines comme Didier Drogba, Roger Milla, Mohamed Salah, Nwankwo Kanu ayant remporté le titre à deux reprises. La nouvelle recrue du Bayern Munich était en compétition avec son compatriote Edouard Mendy et son ex-coéquipier à Liverpool Mohamed Salah, double Ballon d’or (2018 et 2019).

L’enfant de Bambaly était en toute logique le grand favori de la 29e édition des Caf Awards. Auteur de trois buts à la Can-2021, Sadio a été le fer de lance du sacre historique du Sénégal au Cameroun. Il a été logiquement désigné Meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations 2021. L’ancien Messin a réalisé une saison remarquable, pour sa dernière saison avec les Reds. Auteur de 23 buts (15 buts en championnat) en 51 rencontres, toutes compétitions confondues, Mané a été déterminant avec Liverpool, vice-champion d’Europe et d’Angleterre, qui a remporté la FA Cup et la League Cup.

Aliou Cissé, Lions, Pape Sarr et Pape Sakho sacrés

Les couleurs nationales ont brillé de mille feux au centre technique Mohamed VI de Rabat. Le football sénégalais a raflé la majeure partie des trophées mis en jeu ; cinq au total. En plus de Sadio Mané, le Sénégal a été honoré à travers son sélectionneur national. Aliou Cissé a été élu Meilleur entraineur de l’année. Il a succédé à Djamel Belmadi, qui a perdu la défense de son titre de champion d’Afrique avec l’Algérie. Il était en concurrence avec l’ancien entraineur de l’Égypte, Carlos Queiroz, qu’il a battu à deux reprises cette année (finale de la Can-2021 et retour des barrages de la Coupe du monde 2022) et Walid Regragui (Wydad Athletic Club). Cissé est le 2e sélectionneur du Sénégal à remporter ce titre, 20 ans après Bruno Metsu, vice-champions d’Afrique et quart de finaliste du Mondial-2002 avec les Lions.

Les Lions du Sénégal ont également été désignés Équipe nationale de l’année. Champions d’Afrique et qualifiés pour la Coupe du monde Qatar-2022, ils ont logiquement remporté le vote devant l’Égypte, vice-championne d’Afrique et le Cameroun, 3e à la dernière Can-2021.

Pape Mactar Sarr et Pape Ousmane Sakho ont remporté respectivement les trophées du Meilleur jeune joueur de l’année et du Meilleur but de l’année. C’est la première fois de son histoire que le football sénégalais aligne autant de distinctions individuelles dans la même édition des Caf Awards.

La Nigériane Asisat Oshoala a conservé son titre de Joueuse africaine de l'année. Elle remporte ainsi son 5e trophée dans cette catégorie, après 2014, 2016, 2017 et 2019.

LE PALMARÈS COMPLET DES CAF AWARDS 2022 Meilleur club féminin : Mamelodi Sundowns Football Club (Afrique du Sud) Meilleur club africain : Wydad Athletic Club (Maroc) Meilleure joueuse interclubs : Evelyn Badu (Ghana - Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes) Meilleur joueur interclubs : Mohamed El Shenawy (Égypte / Al Ahly) Meilleure jeune joueuse : Evelyn Badu (Ghana - Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes) Meilleur jeune joueur : Pape Matar Sarr (Sénégal/Tottenham-Metz) Meilleure équipe nationale : Sénégal Meilleur but de l’année : Pape Ousmane Sakho (Sénégal/Simba SC Tanzanie) Meilleur entraîneur d’une équipe féminine : Desiree Ellis (Afrique du Sud) Meilleur entraîneur africain : Aliou Cissé (Sénégal) Meilleur joueur africain : Sadio Mané (Sénégal)

LOUIS GEORGES DIATTA