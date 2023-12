Campagne ‘’Disons Non’’ 

‘’Informer les communautés sur les dangers des fausses offres d’emploi utilisées par les fraudeurs pour attirer les membres du public dans la traite des êtres humains’’. C’est le but de la campagne de sensibilisation ‘’Disons Non’’ lancée par Qnet, une entreprise de vente directe axée sur le style de vie et le bien-être. Cette campagne sera mise en œuvre dans plusieurs pays, à commencer par le Burkina Faso, le Nigeria et le Sénégal.

Elle consiste en une campagne d’éducation publique qui utilisera la radio, des panneaux d’affichage, des brochures et d’autres activités visant à sensibiliser les communautés, en particulier dans les régions où la prévalence des escroqueries aux faux emplois est élevée. Directeur général régional de Qnet pour l’Afrique subsaharienne, Biram Fall, a abordé à cette occasion l’importance d’une telle initiative : ‘’La traite des êtres humains ne détruit pas seulement la vie des victimes et des communautés et il est regrettable que les escrocs utilisent souvent les noms d’entreprises réputées telles que QNet pour promettre de faux emplois.

Nous pensons donc que le secteur privé devrait soutenir les efforts des États pour s’attaquer au vice et la campagne de sensibilisation ‘Disons Non’ est notre contribution. Elle vise à donner aux communautés les connaissances et la conscience dont elles ont besoin pour ’Dire Non’ aux trafiquants qui veulent les priver de leur avenir’’. Le gouvernement du Sénégal a continué à faire des efforts soutenus pour s’attaquer au vice de la traite des êtres humains.

...Le rapport 2023 du département d’État américain sur la traite des personnes au Sénégal fait état d’efforts louables de la part du gouvernement, qui a identifié et orienté vers des services au moins 459 victimes de la traite, dont 26 victimes adultes du Nigeria, 433 enfants victimes de la traite, 334 victimes de la mendicité forcée, 123 enfants victimes potentielles de la traite et 99 victimes de la traite à des fins sexuelles. Dans toute l’Afrique et au Sénégal, des entreprises réputées telles que Qnet, Coca-Cola et même la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ont été victimes d’escrocs qui utilisent leurs noms réputés pour promettre de manière trompeuse des emplois inexistants à des membres du public à des fins d’exploitation.

Le manque de sensibilisation à ces escroqueries et à la traite des êtres humains constitue donc un défi majeur dans la lutte contre ce fléau. Qnet a mis en œuvre plusieurs mesures pour empêcher l’utilisation de ses plateformes à des fins frauduleuses. Ces mesures comprennent la mise en œuvre d’une technologie d’identification des clients qui empêche les utilisateurs d’acheter des produits ou de recommander des clients originaires d’un pays différent du leur.

Grâce à cette technologie, seuls les utilisateurs dont les documents d’identité ont été vérifiés peuvent recommander d’autres clients et ceux qui enfreignent le code de conduite de l’entreprise sont retirés du réseau. Toute personne surprise en train d’utiliser frauduleusement le nom de l’entreprise sera signalée aux autorités et QNet demandera à être sanctionnée conformément à la loi. En outre, l’entreprise forme ses représentants indépendants sur ses produits, les pratiques éthiques et les compétences entrepreneuriales, les rendant ainsi capables de générer des revenus pour eux-mêmes et leur famille en recommandant des clients à QNet.