En Conseil des ministres, le gouvernement annonce une hausse exceptionnelle de la dotation budgétaire pour la campagne agricole à venir.

De 70 l’année dernière, le budget de la campagne électorale 2023-2024 va passer à 100 milliards F CFA. Le ministre porte-parole du gouvernement l’a fait savoir hier, dans le communiqué du Conseil des ministres. Dans le compte rendu apporté par Abdou Karim Fofana, il est soutenu qu’appréciant les conclusions du Conseil interministériel sur l’agriculture, ‘’le président de la République a décidé d’allouer une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards F CFA à la campagne agricole 2023-2024, afin de renforcer la politique de souveraineté alimentaire’’.

Ce Conseil interministériel sur la préparation de la prochaine campagne agricole s’est tenu le jeudi 6 avril 2023 sous la présidence du Premier ministre Amadou Ba, avec la participation du ministre de l’Agriculture, de l'Équipement rural et de la Sécurité alimentaire Aly Ngouille Ndiaye et des responsables des directions et services de recherche placés sous la tutelle de son département.

Le Conseil des ministres a aussi permis au chef de l’État de réitérer l’importance primordiale de la réalisation des réformes et des projets en vue d’accentuer l’industrialisation du Sénégal. Macky Sall s’est réjoui des avancées significatives relevées dans l’édification des zones économiques spéciales, des agropoles et autres sites industriels spécialisés dans plusieurs localités du pays.

C’est ainsi qu’il a demandé au Premier ministre et aux ministres de l’Industrie, de l’Économie, des Finances et du Budget, et du Commerce ‘’de renforcer la veille économique et d’accentuer la mise en œuvre de la Stratégie d’industrialisation du Sénégal, dont il présidera l’évaluation des actions engagées lors de la première réunion du Conseil présidentiel pour l’industrialisation prévue en mai 2023’’.

Fusion des programmes sur l’entrepreneuriat

Pour booster l’emploi au Sénégal, le président de la République veut miser beaucoup plus sur l’entrepreneuriat qui occupe une place centrale de l’entrepreneuriat dans l’insertion socioéconomique des femmes et des jeunes. Beaucoup d’entités publiques ont été mises en place pour l’émergence d’une culture nationale d’entrepreneuriat, depuis l’arrivée au pouvoir du président Macky Sall : DERFJ, 3FPT, ANPEJ, APDA, Fongip, Promise, Fonamif et les différents fonds pour l’entrepreneuriat féminin...

Pour plus d’efficacité de l’État dans la prise en charge des besoins de formation, d’encadrement et de financement des cibles, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de finaliser, avant fin mai 2023, le processus d’unification des systèmes d’information de ces structures publiques de soutien à l’entrepreneuriat.

Sur cette lancée, Macky Sall a informé le gouvernement de la tenue, au mois de juin 2023, ‘’d’un Conseil présidentiel sur l’entrepreneuriat, afin de marquer davantage sa volonté de faire du Sénégal un pays de référence en matière d’entrepreneuriat’’.

Toujours dans l’évaluation des politiques publiques, le président de la République a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de faire l’évaluation des impacts et résultats de la transformation majeure du système d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’application de la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat). Ceci est intervenu suite aux concertations nationales sur l’enseignement supérieur et la recherche, en août 2013, d’où est partie la réorientation du système éducatif vers les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour assurer la valorisation optimale et durable du capital humain national, conformément au PSE.

Évaluation du système LMD dans l’enseignement supérieur

En outre, le chef de l’État a invité le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministre de l’Industrie de finaliser la mise en cohérence de la Stratégie nationale d’industrialisation avec le projet de Plan stratégique national décennal de la recherche et de l’innovation qui sera prochainement examiné en Conseil des ministres.

C’est ainsi que Macky Sall a souligné l’impératif de consolider les activités de recherche et de développement au Sénégal pour asseoir une économie émergente soutenue par une industrie innovante et performante, avant d’informer le conseil qu’il procédera, ce jeudi 13 avril à Diamniadio, à la mise à disposition des universités et institutions de recherche publiques d’un important lot d’équipements scientifiques de dernière génération.

L’actualité est également marquée par les affrontements violents notés entre communautés de pêcheurs ressortissants de Kayar, Mboro et Guet-Ndar. Pour asseoir une gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale, le chef de l’État a demandé au Premier ministre et au ministre des Pêches et de l’Économie maritime de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs impliqués, en vue ‘’de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés, et d’asseoir durablement la coexistence pacifique des acteurs de la pêche artisanale dans le respect scrupuleux de l’État de droit et du Code la pêche’’.

Maîtrise du coût d’accès à Internet

Le président de la République a clos son intervention en demandant au ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique de veiller, en relation avec toutes les parties prenantes (associations d’usagers et de consommateurs, opérateurs de téléphonie, régulateur...), à la maîtrise durable des coûts d’accès à l’Internet, face à la hausse signalée de certains tarifs.

