Dans le cadre de la campagne "Tabax sunu PPP, Nguir tabax sunu reew", le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération a tenu, hier, un atelier destiné aux collectivités territoriales. Cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation va permettre aux autorités contractantes de s'approprier du nouveau cadre des partenariats publics privés (PPP).

A cet effet, le directeur des Financements et des Partenariats publics privés, notamment coordonnateur de l'unité PPP au sein du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Lamine Lo, de souligner : "Les changements que les PPP apportent pour les collectivités territoriales s'articulent à une alternative à leur disposition et, à travers cette alternative, ce qui est proposé à travers le niveau cadre. Il y a un organe expert qui les accompagne. Les PPP riment avec expertise. Il y a également un fond d'appui à la préparation des projets, ces instruments avec les autres acteurs qui permettent de réaliser les projets". Il ajoute également que la différence majeure existant entre un PPP et un marché public est que dans un contrat de PPP, c'est une relation à long terme avec un alignement d'intérêts dans le temps, alors que dans un marché public, c'est une relation clients-fournisseurs souvent ponctuelle.

Le directeur des Financements et des Partenariats public-privé de souligner, par ailleurs, que la nouvelle loi 2021-23 du 2 mars sur les PPP est une loi qui permet aux autorités contractantes de se doter de moyens pour réaliser les projets à travers les PPP. Cette loi, dit-il, encadre cinq innovations majeures, à savoir : "L'unification du cadre, la rationalisation des organes, la mise en place des dispositifs d'accompagnement pour accélérer et faciliter la mise en œuvre des dispositifs de contrôle qui sont renforcés et la promotion de tout ce qui est en rapport avec le contenu local et le secteur privé.

En outre, de par la loi, dit-il, toutes les collectivités locales ont le droit de recours aux PPP, "mais après, la question qui se pose, c'est : est-ce qu'elles ont la capacité ? Sur cette question, ce qui est proposé, c'est qu'elles se regroupent, car puisqu'elles se regroupent, puisqu’elles ont la chance de remplir les conditions pour réaliser des PPP de qualité. La loi prévoit aussi un dispositif qu'on appelle un ‘Accord programme’, qui permet de considérer des besoins similaires pour les regrouper, parce qu'elles sont de petites tailles et en les regroupant, on crée un marché et il pourra intéresser le secteur privé. C'est ainsi qu'ils donneront chance à leurs projets à se réaliser sous forme de PPP".

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)