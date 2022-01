La dernière journée de la poule B s’annonce très disputée, avec la bataille à distance pour la 1re place entre le Sénégal et la Guinée, qui affronte le Zimbabwe. Mais le Malawi, prétendant à la qualification et adversaire des Lions, jouera crânement ses chances.

L’équipe nationale va effectuer sa dernière sortie, cet après-midi (16 h), de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021. Les Lions croisent le fer avec le Malawi, dans la cadre de la 3e journée du groupe B. Un match décisif qui déterminera la suite de l’aventure du Sénégal à la 33e édition de la Can. A égalité parfaite avec la Guinée (4 pts, +1), les hommes d’Aliou Cissé sont tenus de remporter les trois points pour s’assurer une place en huitièmes de finale et prendre un bol de confiance pour le prochain tour.

Dans la course pour le contrôle de la tête du groupe, les Lions sont aussi obligés de s’imposer largement pour se donner toutes les chances d’être leader de la poule B. Une première place étant un moyen d’éviter éventuellement les gros morceaux en huitièmes de finale.

Dans le même temps, les Guinéens tenteront de faire pareil contre le Zimbabwe déjà éliminé. Un nul contre le Malawi qualifiera aussi bien les Lions que le Syli national, quelle que soit l’issue de son match face au Zimbabwe.

Aliou Cissé et ses protégés savent que la tâche ne sera facile, tout autant que les deux premières rencontres contre le Zimbabwe (1-0) et la Guinée (0-0). Ce dernier acte risque même d’être plus disputé, dans la mesure où l’adversaire du jour espère aussi tirer son épingle du jeu. Le Malawi, mal parti après sa défaite face à la Guinée (1-0), s’est relancé en prenant le dessus sur le Zimbabwe (1-2). Les Flames sont toujours en course pour les deux premières places du groupe. Pour cela, ils feront tout pour battre le Sénégal. Au pire des cas, ils essayeront de prendre le point du nul pour aspirer à l’un des quatre tickets réservés aux quatre meilleures équipes classées troisièmes dans leur poule. L’entraineur de la sélection malawite, Mario Marinica, avec son classique 3-4-1-2, pourra s’appuyer sur son collectif très huilée et combatif et de son trio offensif porté par Mhango, grand héros de la victoire contre les Warriors.

Le onze avec le retour des cadres

Pour la première fois depuis le début de la compétition, Aliou Cissé va disposer de tout son effectif, à l’exception d’Ismaïla Sarr encore indisponible. Sauf imprévu, le sélectionneur pourra aligner ses cadres face au Malawi. Edouard Mendy, selon sa forme, devrait retrouver le but. A défaut, c’est Alfred Gomis qui sera titularisé à la place de Seyni Dieng qui a bien assuré l’intérim. On devrait avoir en défense la reconstitution de l’axe Kalidou Koulibaly - Abdou Diallo. Bouna Sarr devrait retrouver le flanc doit de la défense et Saliou Ciss à gauche. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye sera associé à Cheikhou Kouyaté, auteur d’une bonne prestation contre la Guinée. Dans la logique du 4-3-3 des deux premières sorties des Lions, Sadio Mané sera devant le duo Gueye-Kouyaté en n°10. Sur les côtés, on aura des changements avec Bamba Dieng à droite et Habib Diallo à gauche. Cissé pourrait aussi faire confiance à Pape Matar Sarr au milieu de terrain et mettre Sadio Mané à droite, Bamba Dieng à gauche et Boulaye Dia à la pointe de l’attaque. Si le coach opte pour un 4-4-2, Sadio Mané et Boulaye vont constituer la paire de l’attaque.

