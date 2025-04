PAPE IBRAHIMA FAYE (COACH DU SÉNÉGAL) « Notre chantier, c'est vraiment l'attaque » « La Côte d'Ivoire nous a arrêtés. Mais pourquoi suis-je satisfait ? On a vu quand même la différence avec les autres quarts de finale, dans les autres matchs. Vraiment, c'étaient des scores fleuves. Mais ce match-là, les deux équipes se sont tenues en respect. Elles se sont données à fond. C'était vraiment un beau spectacle. Bien que nous n'ayons pas marqué de but, eux non plus n'ont pas marqué. Mais respect aux jeunes, respect aux deux équipes. Je ne suis pas vraiment dans les ressemblances ou dans l'histoire. Moi, je suis un formateur. J'apprends à mes jeunes à compétir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est leur développement technique et tactique. Ce n'est pas vraiment rester là à vouloir prendre la revanche des aînés. Non, ce n'est pas notre idéal. Notre idéal, c'est de les voir jouer au football comme certains le font sur d'autres continents. Parce que n'oubliez pas que l'Afrique doit vraiment jouer plus que les autres continents. Les autres continents ont tous les moyens de prendre les jeunes à la pré-formation, de les former aussi. Peut-être que l'Afrique a des problèmes d'infrastructures et de moyens, même en termes de cadres. Je ne peux que féliciter la structure mère, la CAF, qui n'arrête pas d'organiser des stages pour les cadres et des compétitions pour les jeunes.Notre chantier, c'est vraiment l'attaque, les combinaisons en attaque, le jeu de finition. On a beau apprendre aux jeunes à démarrer le jeu par derrière, à créer des appels de balle vers l'avant, à essayer de trouver la moitié de terrain, tout ça, maintenant, ils le comprennent. Mais malheureusement, le chantier reste l'attaque. Puisque nous sommes toujours en formation, le travail continue. »