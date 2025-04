L’équipe cadette du Sénégal va affronter celle de la Côte d’Ivoire en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, cet après-midi (16 h), pour une place en demi-finales.

Une affiche Côte d’Ivoire-Sénégal rappelle certainement le 8e de finale de la Can senior 2023 perdu par les Lions face aux Éléphants (1-1, 4 tab 5), à Yamoussoukro. Sauf que cette fois, c’est une confrontation en quarts de finale de la Can des moins de 17 ans, au Maroc. Ayant déjà validé leur ticket pour la Coupe du monde U17, prévue au Qatar du 5 au 27 novembre 2025, les deux équipes se disputent une place dans le dernier carré de la compétition africaine.

Meilleure défense face à la meilleure attaque

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a raté la première place de la poule C occupée par la Tunisie à la faveur d’une meilleure différence de buts. Les poulains de Pape Ibrahima Faye ont remporté leur premier match face aux voisins gambiens (1-0). Lors du choc du groupe C, ils ont été contraints au partage des points par les Tunisiens (0-0), avant de se relancer face à la Somalie (2-0) pour la dernière journée. Les Lionceaux ont réussi à garder leurs cages inviolées. Avec zéro but encaissé en trois matches, c’est la meilleure défense de la phase de poules, à égalité avec le Maroc.

Toutefois, les cadets sénégalais ont été minimalistes dans leur jeu offensif, avec trois réalisations (un but par match).

Les jeunes Ivoiriens ont réalisé un parcours similaire à celui de leur adversaire du jour en termes de résultats (deux victoires et un nul). Par contre, les Éléphanteaux ont terminé à la première place de la poule D. Les protégés de Bassiriki Diabaté ont démarré la compétition en trombe avec une lourde défaite infligée à la Centrafrique (6-1). D’ailleurs, Alynho Haïdara avait crevé l’écran en réalisant un quadruplé. Le jeune attaquant ivoirien a claqué un doublé lors de la victoire face au Mali (4-2) à la troisième journée. Il caracole en tête du classement des buteurs, avec 6 buts. La Côte d’Ivoire détient la meilleure attaque du premier tour, avec 10 réalisations (3 buts concédés). Cette efficacité offensive sera d’un grand atout face à l’équipe du Sénégal. Le sélectionneur national des Éléphanteaux ne compte pas aller au défi physique avec les Sénégalais. Car, dit-il, ‘’le style de jeu de la Côte d’Ivoire est basé sur le mouvement, la mobilité, avec des petites passes’’.

Pape Ibrahima Faye : ‘’J’ai faim.’’

L’entraineur sénégalais nourrit la vive envie d’être champion d’Afrique à son tour. ‘’Vous pouvez imaginer, j’ai faim et je veux aussi gagner quelque chose’’. En tant que tenant du titre, le Sénégal est présenté comme l’un des favoris du tournoi. Mais le coach Faye ne veut pas endosser ce statut, surtout pas contre la Côte d’Ivoire. ‘’J'ai dit en venant ici que moi, je n'ai rien gagné. Je ne suis pas un favori, je ne suis pas un champion. Les jeunes-là n'étaient pas là aussi. Il n'y a qu'un seul rescapé, Ibrahima Sow, qui était souvent remplaçant dans cette équipe (vainqueur de la Can U17)’’. N’empêche, le Sénégal ne va pas se présenter en victime expiatoire. ‘’Nous sommes là pour gagner la Côte d'Ivoire et continuer notre chemin’’, soutient le coach.

Pape Ibrahima Faye s’attend à un match ouvert face aux jeunes Ivoiriens. ‘’Vu ce qu'ils ont fait pendant les matches de groupe, ils ont marqué des buts, ils ont pratiqué un football offensif. On ne s'attend pas qu'ils changent radicalement leur façon de jouer. Nous nous attendons à un football offensif. Et surtout pour faire plaisir aux gens qui aiment le football offensif’’.

Pour faire face à l’armada offensive de l’adversaire, le technicien fait confiance à la solidité défensive de son équipe. Mais le Sénégal n’a pas que des atouts défensifs, selon l’entraineur. Le seul hic, c’est le manque de réussite de ses joueurs devant le but. Sur ce point, le coach indique qu’il s’agit d’un chantier sur lequel il continue de travailler. Il compte également préparer ses joueurs à être forts mentalement pendant toute la rencontre.

‘’Nous allons défendre ardemment nos chances de poursuivre l'aventure jusqu'en demi-finales. Un match de football ne dure pas seulement 90 minutes ; ça peut aller au-delà. Alors nous sommes prêts, nous travaillons. Techniquement, nous travaillons les tirs au but. Techniquement, nous travaillons les CPA. Psychologiquement aussi, nous préparons nos jeunes pour qu'ils aient de l'endurance mentale. Aller jusqu'au bout’’.

