Le gardien de but de l’équipe nationale U20 du Sénégal, Landing Badji, seul portier dont la cage est demeure inviolée depuis le début de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, a fait part de son souhait de soulever le trophée de cette compétition, dont la finale mettra aux prises son équipe à la Gambie, samedi prochain au Stade international du Caire, en Egypte.

‘’Une finale Sénégal-Gambie ne sera pas facile, parce que c’est un derby. Nous avions joué un match très difficile lors du tournoi UFOA, mais, cette année, nous sommes venus pour soulever le trophée de la Coupe d’Afrique des nations’’, a déclaré Badji dans un entretien téléphonique avec l’APS. Le Sénégal, vainqueur de la Tunisie en demi-finale sur le score de trois buts à zéro, affrontera la Gambie, samedi, au Stade International du Caire. Les Gambiens ont éliminé le Nigéria (1-0). Les Lionceaux retrouvent à nouveau les Scorpions, qu’ils avaient battus en finale du tournoi UFOA-A en Mauritanie, au mois de septembre dernier. Le Sénégal jouera cette finale, quelques semaines seulement après son sacre en Algérie, à l’occasion du championnat d’Afrique des nations. Le gardien de but de l’équipe nationale des moins de 20 ans veut continuer sur cette dynamique de victoire que connaît l’équipe sénégalaise, depuis le début du tournoi en Egypte. ‘’Nous voulons suivre les pas de nos aînés.

Le Sénégal n’a jamais remporté la Can U20. Notre objectif nous de cette génération, c’est de venir marquer notre empreinte. Et [pour] cela, [il faudra] s’imposer face à la Gambie en finale. C’est le mental qui nous a permis d’arriver à ce stade. Nous allons tout faire pour rentrer avec la Coupe’’, a-t-il indiqué. Meilleur gardien de but actuel de cette compétition, Landing Badji n’a jusqu’ici encaissé le moindre but en cinq matchs de CAN avec les Lionceaux. Un succès qu’il partage avec ses coéquipiers. ‘’C’est une grande satisfaction pour moi de figurer parmi les meilleurs gardiens de ce tournoi. Mais, si j’en suis arrivé à ce stade, c’est grâce à mes coéquipiers. Depuis le début, nous avons joué collectif aussi bien au niveau de la défense, qu'en attaque sans oublier le milieu. Nous avons été solidaires. Et c’est ce qui fait la force de cette équipe. Le coach et son staff aussi y ont joué un grand rôle. Dès le départ, le mot d’ordre a toujours été la gagne. C’est ce qui nous a forgés. Nous sommes contents de décrocher notre ticket pour le mondial et une qualification en finale’’, a soutenu le portier de l’As Pikine.

