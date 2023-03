Malgré une avance de deux buts au match aller, les U23 sénégalais ont finalement sombré du côté de Bamako, ce mardi. Les protégés de Demba Mbaye ne seront ainsi pas de la partie pour la prochaine Can des moins de 23 ans prévue au Maroc. C'est donc une grosse désillusion pour les Lions U23 qui s’inclinent 3-0 face au Mali. Le Sénégal ne participera pas à la prochaine Coupe d’Afrique des moins de 23 ans et tire également un trait sur son rêve olympique.

Sur le papier, la mission des Lions olympiques était plus ou moins simple. Il fallait juste gérer une avance de deux buts, face aux Aigles. Disons que cette tâche a été réussie durant les 45 premières minutes, et même au-delà. Les Sénégalais ont réussi à garder leurs cages inviolées, jusqu'à l'heure de jeu. En ce moment du match, les poulains de Demba Mbaye avaient leur ticket pour le Maroc bien au chaud.

Mais dès la 60e mn, ils ont perdu pied. Les Maliens ont réussi à mettre deux buts en sept minutes, revenant du coup à égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Moins de dix minutes plus tard, le Mali prenait finalement l'avantage. Du côté sénégalais, la désillusion est immense, car même si cette élimination ne tombe pas du ciel, elle semblait évitable.

L'absence des cadre

D'autres veulent imputer cette élimination à l'absence de certains cadres à Bamako.

En effet, Dion Lopy, par ailleurs capitaine de l'équipe, a été appelé chez les A par Aliou Cissé, diminuant qualitativement l'effectif. Pape Matar Sarr, Bamba Dieng ou encore Moussa Ndiaye entrent dans cette catégorie, mais ont été tous convoqués par Aliou Cissé lors de la double confrontation contre le Mozambique.

Ces éléments auraient sans doute changé le cours de cette rencontre, d'autant plus que leur présence aux côtés de Sadio Mané, Koulibaly et compagnie n'était pas un impératif.

Toujours est-il que cette désillusion vient mettre un coup d'arrêt à la belle série du Sénégal jalonnée de victoires et de sacres continentaux. Les U23 n'auront donc pas l'occasion d'imiter leurs aînés, les Lions locaux, ou plus récemment leurs cadets U20.

Demba Mbaye endosse la responsabilité de l'échec

En zone mixte, le sélectionneur a voulu quand même faire preuve de lucidité, en revenant plus ou moins sur ce revers de Bamako. "On n’a jamais été bien organisés. Les Maliens ont pris le match en main d’emblée et on se retrouve à 0-0 presque miraculeusement à la première mi-temps. On n’était présent ni dans les duels, ni en termes de concentration, ni en termes d’implication. On a essayé de rectifier, on a demandé aux joueurs de se déplacer et d’être plus présents dans les duels. Mais malheureusement, on n’a pas eu la réponse escomptée", a analysé Demba Mbaye.

Poursuivant son raisonnement, le coach n'est pas loin de la résignation et reconnaît la supériorité malienne, et ce, nonobstant les quelques réglages effectués. "On a fait des changements, mais les entrants n’ont pas plus apporté que ceux qui sont sortis. Il y a des matchs comme ça où l’on n’arrive pas à expliquer l’ampleur d’un tel naufrage. On s’était bien préparé et on connaissait les clés et les enjeux de ces deux matchs. Malheureusement, on n’a pas eu les ressources pour concrétiser. Quand on y réfléchit bien, il n’y a pas vraiment de regrets à avoir. C’est logique que ce soit le Mali qui s’impose’’.

Selon son analyse, "l’adversaire nous a surclassés dans tous les domaines. Les joueurs aussi n’ont pas vraisemblablement su gérer l’aspect émotionnel de cet événement. On n’arrivait même plus à faire les touches. C’est compliqué. C’est un naufrage collectif sur lequel il va falloir s’interroger. J’ai ma part de responsabilité, parce que c’est moi qui ai fait des choix".

Ainsi, incapable d'apporter les changements tactiques et d'insuffler le bon discours à l'endroit de ses joueurs, Demba Mbaye n'a pu que constater les dégâts. Car jusqu'à la 72e mn, les Lions pouvaient encore jouer les prolongations. Mais le troisième but malien, survenu 60 secondes plus tard, venait saper définitivement le moral des Sénégalais, complètement déboussolés.

Le Maroc s'éloignait encore davantage. Il en sera ainsi jusqu'au coup de sifflet final.

Mamadou Diop